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中稱：國藥新藥治Delta痊癒率100% 以接種者血漿為原料

特派記者賴錦宏／北京報導
中國生物紀委書記陳坤宣稱，該廠生產的人免疫球蛋白（pH4）對Delta變種病毒感染者，治癒率是100%。（新浪微博照片）
中國生物紀委書記陳坤宣稱，該廠生產的人免疫球蛋白（pH4）對Delta變種病毒感染者，治癒率是100%。（新浪微博照片）

中國國藥集團中國生物研製的靜脈注射新冠病毒特效藥「人免疫球蛋白（pH4）」近日獲中國國家藥品監督管理局批准開展臨床試驗。中國生物紀委書記陳坤宣稱，人免疫球蛋白（pH4）對Delta變種病毒感染者有良好的治療作用：「這些用了藥物的患者，治癒率是100%。」

據港媒報導，陳坤表示，人免疫球蛋白（pH4）是以中國生物新冠病毒滅活疫苗免疫後的健康人血漿為原料，其中含有高效價SARS-CoV-2中和抗體的靜脈注射特異性人免疫球蛋白。陳坤表示，人免疫球蛋白（pH4）已應用在感染者身上，面對Delta變種病毒，試驗結果良好。

這特效藥在近日北京的「中國國際服務貿易交易會」正式亮相。

陳坤表示：「這些用了藥物的患者，治癒率是100%，沒有發生1例死亡。」他解釋，病毒致病原理沒有改變，仍在藥物的治療範圍內，所以該特效藥在患者臨床上的治療效果，沒有因為病毒變異而減弱。至於這款特效藥何時上市，他則明言暫時未能確定。

中國國家衞健委醫藥衞生科技發展研究中心主任鄭忠偉在服貿會的論壇表示，公共衞生、疫苗和藥物三者組合是終結疫情的策略，防控是當務之急，疫苗是戰勝疫情的終極武器，而藥物則是終結疫情的重要手段。

中國 疫情 疫苗

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