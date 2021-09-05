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洛杉磯教師工會放棄強制學生接種疫苗 但增強隔離措施

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯教師工會放棄強制學生接種疫苗，但要求增強隔離措施。（unsplash.com）
洛杉磯教師工會放棄強制學生接種疫苗，但要求增強隔離措施。（unsplash.com）

洛杉磯學區教師工會已放棄，強制符合條件的學生接種新冠疫苗的要求，但在9月2日的提案中制定一項新計劃，將對學生和教職員工進行更加嚴格的疫情隔離措施。

工會主席Cecily Myart-Cruz 於3日表示：「我們繼續支持所有符合條件的學生接種疫苗，以確保學校更安全，保護脆弱的人群，包括因年幼無法接種疫苗的兒童。」

作為全國第二大學校系統，洛杉磯聯合學區已經要求所有教師、以及工作人員接種疫苗，這一決定並未遭到教師工會反對。不同之處在於，工會將不再堅持將強制學生接種疫苗作為學區可執行協議的一部分。學區官員也已經放棄強制學生接種疫苗的要求，他們表示，學生接種疫苗不是一個討價還價的話題，將作為政策問題單獨考慮。

工會同時提出需要增強隔離措施，決定究竟是少數、數十名還是更多學生，在與感染者密切接觸後將被送回家隔離。

洛杉磯聯合學區開學第一周，就有約6500名學生居家隔離，相當於每70名學生就有一人，他們因感染病毒或者在學校接觸到感染者，被要求居家隔離。

此前，工會一直呼籲當班級中的任何人（包括教職員工或學生），如果新冠病毒檢測呈陽性時，就要對整個班級的低年級學生進行隔離。該規定適用於六年級或以下學生，因為他們太小無法接種新冠疫苗。

工會的最新提案希望擴大隔離範圍以適用於所有人，從學前班到12年級的所有學生，包括與感染者有密切接觸的已接種疫苗的員工和學生。密切接觸是指在24小時內，在6呎範圍內，與感染者持續接觸15分鐘或更長時間。

其中已完全接種疫苗的人必須至少隔離七天，如果第五天測試為陰性，可以在隔離後的第八天返校。對於那些沒有完全接種疫苗的人，工會希望進行為期十天的全面隔離。對於未接種疫苗的人，學區還沒有指定隔離期的長度。本週縣衛生官員稱，將與學校合作，確定未接種疫苗者的隔離期。

隔離的目的是限制病毒傳播，但也會擾亂課堂秩序和家庭生活。開學三週，Welby Way Elementary的一些學生已經第二次被隔離。到目前為止，洛杉磯聯合學區近1000個校園內都已發生至少三次疫情。

Myart-Cruz指出，健康和安全仍然是教育界的頭等大事，Delta變種病毒導致疫情傳播性快速增加，在學校全面重新開放之際，工會對於隔離措施的安全建議非常有必要。但一些家長和倡導者堅稱，隔離措施超出了必要範圍。

當地倡導組織Speak Up經常與教師工會發生衝突，該組織成員Katie Braud指出，洛杉磯聯合學區制定了比CDC建議的更嚴格的隔離協議，「我們需要找到一種方法，讓盡可能多的健康孩子安全地留在教室裡。」

疫苗 學區 洛杉磯

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