南加查普曼大學開學３天疫情爆發 學生搬離宿舍

南加橙縣查普曼大學開學不久，就暴發新冠疫情。（KTLA 5視頻截圖）

橙縣查普曼大學（Chapman University）開學不久新冠疫情 爆發，根據該大學網站，截至9月1日（週三），校園內已有223例新冠感染病例，其中包括221名學生、一名教員和一名教工，許多同學不得不搬離宿舍。

查普曼大學周一恢復面對面課程，不到幾天感染病例就呈爆炸式增長，目前已在學生中發現200多例新冠病例。許多室友正在隔離，學生被安置在不同的地方，校方試圖找出導致疫情暴發的原因。

學生Riley Murphy說，「我對整件事感到非常焦慮，我收到短信說室友已經感染了新冠病毒，我必須馬上離開。」

查普曼大學表示，9月1日對996人進行了測試，陽性率為 6.9%，校園疫情爆發時有89%的學生已接種新冠疫苗 。

一位名叫Lydia Wharton的學生說，她和其他許多同學不得不搬離宿舍，「我有三個室友，其中兩個已感染新冠病毒，我認為主要是開學迎新周有點瘋狂。」

學生Kris Cruse也抱怨社交聚會是個大問題，「人們在聚會上都不戴口罩 ，而且彼此距離都很接近，通常聚會空間也非常小。」

開學後校園病毒傳播不可避免，一些學生正在採取額外的預防措施。 Cruse說，「我一直在採取很多預防措施，帶著消毒濕紙巾，盡可能戴著兩層口罩。」

查普曼大學副校長說，學校目前正在與公共衛生官員合作，查明當前校園病毒傳播的原因，他認為激增病例不能歸因於在課堂上度過的時間。

目前，該大學只向已被診斷出感染病毒的學生，或者接觸過感染者的學生提供網上課程。但學生們說，對於上實體課還是網課，每個人都應該有自己的選擇權。

查普曼大學繼續遵循美國疾病控制與預防中心（CDC）的指導方針，但一些學生表示，由於有這麼多已接種疫苗的學生突破感染，他們希望看到學校能提供更多的檢測。