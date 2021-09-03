秋冬前不完成80%疫苗接種 後果將很嚴重

50歲以下的非裔居民和16歲以下的西裔居民疫苗接種率不足50%。（檔案圖）

具有高度傳染性的Delta變種仍在洛杉磯縣占主導，洛縣 衛生局官員表示，只有80% 符合條件的居民接種了疫苗 ，該地區才能對新冠病毒產生群體免疫力。

縣衛生局局長費若 (Barbara Ferrer)曾在5月份預計，洛縣可讓 80%符合條件的人接種疫苗，並在7月下旬達到群體免疫的目標。但是，由於疫苗接種滯後，預計群體免疫的日期一再推遲。6月，費若表示，由於Delta變種的流行，預計該縣不會在秋季之前達到目標。現在，Delta變種佔該縣所有測序病例的99%，研究人員仍在努力確定，每種疫苗對高傳染性Delta變種的有效性。

費若在2日簡報中說，她認為Delta已把一切都搞砸了，主要是因為它更具傳染性。洛縣甚至還沒有達到80%的疫苗接種率目標。目前16歲及以上的居民中有75%至少接種一劑疫苗，12歲及以上的居民中有65%已完全接種疫苗。但她沒有說明該縣現在需要達到群體免疫所需的疫苗接種率，但她說每周仍沒有足夠的人來接種疫苗。

目前的數據顯示，從8月16日到8月22日，全縣注射了6萬3000多劑疫苗，但她指出，由於報告滯後，這一數字可能會增加從4000劑到1萬劑，不過還不夠。

費若表示，為避免激增的周期，如果要在未來幾個月採取不同的方式，確實需要看到接種數字顯著上升。

縣官員希望重點關注50歲以下的非裔居民和16歲以下的西裔居民，這兩個群體的疫苗接種率都低於 50%。

費若說，疫苗接種率最低的社區也是獲得高質量醫療機會最少的社區，這並非巧合。雖然修復結構性種族主義造成的損害不會在一夜之間發生，但需要看到更快進展，以扭轉病例、住院和死亡的不成比例。

衛生局官員正在繼續運營流動疫苗接種小組，盡快到達疫苗接種服務欠缺的社區。

費若表示，Delta病毒複制速度更快、病毒載量更高，對下呼吸道細胞的影響更大。雖疫苗確實可防止嚴重感染，但即使是接種疫苗的人也可能感染並傳播，這使得高疫苗接種率比以往任何時候都更加重要，以保護那些沒有資格接種疫苗的人。

儘管洛縣的檢測 陽性率目前相對較低，但其病例數和比率仍然相對較高。這意味著即使總體上傳播較少，但仍有更多人被感染，因為Delta變體可同時傳播給更多人。費若擔心，由於仍有大量人口未接種疫苗，因此可能存在更多傳播以及新的、可能更危險突變的發展空間。

她說，如果沒有足夠多的人迅速接種疫苗，可能會在秋季或初冬時，因另一種變異引起另一個感染周期。