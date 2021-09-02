關於突破性感染的擔憂 專家答疑

突破性感染越來越多，民眾擔憂。（美聯社）

許多人正在尋求關於他們在接種疫苗 後，能做什麼和不能做什麼的明確答案，例如旅行、參加聚會、探望長輩等。但對於這些問題沒有一刀切的答案，因為風險因人而異。紐約時報 近日對於一些民眾常見的疑問，請專家給出了回答。

如果我接種疫苗，我感染新冠的風險有哪些？

洛杉磯縣公共衛生部傳染病控制和預防部門主任Sharon Balter說，「我們可以說的是，『這些是風險更大的事情，而這些是風險較小的事情』」。該部門最近一項研究表明，雖然可能發生突破性感染，但未接種疫苗的人最終因新冠住院的可能性是接種疫苗的人的29倍。而在突破性感染後，老年人最容易出現重症，因新冠住院且接種過疫苗者的中位年齡為64歲，而未接種疫苗的住院患者中，年齡中位數為49歲。

接種疫苗的人傳播新冠的可能性有多大？

雖然未接種疫苗的人感染和傳播病毒的風險最高，但接種過疫苗的人也有可能被感染並傳染給他人，最近在各地也都出現了類似的爆發。但即便如此，許多專家認為，接種疫苗的人被感染的風險仍然相對較低。新加坡一項研究就發現，雖然接種疫苗和未接種疫苗的人，在發病時的病毒載量相似，但第一周後，接種過疫苗的人的病毒量下降得更快，這表明接種過疫苗的人在更短的時間內具有傳染性。

與接種疫苗的人不戴口罩 聚集是否仍然安全？

在許多情況下是安全的，但答案取決於許多變量，包括該社區的傳播率、房間通風、是否有潛在健康問題等。「最大的問題是，如果我們知道他們都接種了疫苗，五個人是否可以不戴口罩圍坐在一張桌子」。布朗大學公共衛生學院院長 Ashish K. Jha說，「我認為答案是肯定的。在這種情況下，任何人傳播病毒的可能性都非常低。如果有人確實傳播病毒，其他人也不會因此而病倒」。

未接種疫苗的兒童如何安全上學？

研究表明，學校並非新冠傳播事件的主要原因，尤其是在採取了許多預防措施的情況下。Balter指出，在學校戴口罩、定期檢測和改善通風，將使孩子更安全，家長應該對這些數據感到放心。