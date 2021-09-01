勞工節長周末 當局呼籲未打疫苗者避免旅遊

長周末的旅客人數預計將是去年的兩倍，機場提醒旅客在長周末要提前計劃出行時間。（記者張宏／攝影）

旅客們可能需要重新考慮勞動節長周末的度假計畫了，雖然這在傳統上是最後一次夏季旅行的機會。但隨著傳染性更強的Delta變種廣泛傳播，聯邦疾病防治中心（CDC）敦促未接種疫苗 的人待在家裡，避免外出旅遊。

許多熱門的旅遊目的地現在都禁止未接種疫苗的美國 遊客入境，也讓一些人想要外出度假變得困難。據洛杉磯國際機場 （LAX）官員稱，航空公司在周五至周二之間安排了3289次從機場起飛的航班，大約是去年的兩倍，但只有2019年勞動節水平的78%。

在8月31日的簡報會上，CDC主任Rochelle Walensky表示，不建議此時任何未接種疫苗的人旅行。「我們實際上已經明確表示，完全接種疫苗並戴著口罩的人可以旅行」，她說，「儘管考慮到我們目前疾病傳播的情況，我們會說人們在考慮旅行時需要考慮這些風險」。

雖然CDC的建議可能不會阻止一些未接種疫苗的人上飛機，但一些國家的旅行禁令可能會阻止。歐盟最近就將美國從安全旅行名單中刪除，而加拿大雖然對美國人重新開放邊境，但僅限於接種過疫苗的美國遊客。

即使是像夏威夷這樣的美國境內目的地也有規定，檀香山現在要求提供新冠疫苗接種證明，或在48小時內進行陰性測試才能進入任何室內場所。雖然因為新冠病毒病例激增，但州政府官員駁斥了他們正在考慮在勞動節周末封鎖的傳言。

而南加本地旅遊景點也一樣，南加最受歡迎的度假勝地之一、棕櫚泉，也需要提供72小時內的檢測陰性證明，或疫苗接種證明才能進入餐廳或酒吧。San Luis Obispo縣也已加入聖塔芭芭拉縣、范杜拉縣和洛杉磯縣，重新實施口罩強制令。

洛杉磯國際機場發言人Heath Montgomery表示，旅客應在航班起飛前提前致電，以獲取最新信息以及目的地可能施加的任何限制。