我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

住宅荒 白宮將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

影響社安福利？社安基金入不敷出 2034年可能花光

勞工節長周末 當局呼籲未打疫苗者避免旅遊

記者李雪／綜合報導
長周末的旅客人數預計將是去年的兩倍，機場提醒旅客在長周末要提前計劃出行時間。（記者張宏／攝影）
長周末的旅客人數預計將是去年的兩倍，機場提醒旅客在長周末要提前計劃出行時間。（記者張宏／攝影）

旅客們可能需要重新考慮勞動節長周末的度假計畫了，雖然這在傳統上是最後一次夏季旅行的機會。但隨著傳染性更強的Delta變種廣泛傳播，聯邦疾病防治中心（CDC）敦促未接種疫苗的人待在家裡，避免外出旅遊。

許多熱門的旅遊目的地現在都禁止未接種疫苗的美國遊客入境，也讓一些人想要外出度假變得困難。據洛杉磯國際機場（LAX）官員稱，航空公司在周五至周二之間安排了3289次從機場起飛的航班，大約是去年的兩倍，但只有2019年勞動節水平的78%。

在8月31日的簡報會上，CDC主任Rochelle Walensky表示，不建議此時任何未接種疫苗的人旅行。「我們實際上已經明確表示，完全接種疫苗並戴著口罩的人可以旅行」，她說，「儘管考慮到我們目前疾病傳播的情況，我們會說人們在考慮旅行時需要考慮這些風險」。

雖然CDC的建議可能不會阻止一些未接種疫苗的人上飛機，但一些國家的旅行禁令可能會阻止。歐盟最近就將美國從安全旅行名單中刪除，而加拿大雖然對美國人重新開放邊境，但僅限於接種過疫苗的美國遊客。

即使是像夏威夷這樣的美國境內目的地也有規定，檀香山現在要求提供新冠疫苗接種證明，或在48小時內進行陰性測試才能進入任何室內場所。雖然因為新冠病毒病例激增，但州政府官員駁斥了他們正在考慮在勞動節周末封鎖的傳言。

而南加本地旅遊景點也一樣，南加最受歡迎的度假勝地之一、棕櫚泉，也需要提供72小時內的檢測陰性證明，或疫苗接種證明才能進入餐廳或酒吧。San Luis Obispo縣也已加入聖塔芭芭拉縣、范杜拉縣和洛杉磯縣，重新實施口罩強制令。

洛杉磯國際機場發言人Heath Montgomery表示，旅客應在航班起飛前提前致電，以獲取最新信息以及目的地可能施加的任何限制。

疫苗 洛杉磯國際機場 美國

上一則

新冠疫苗普及失衡 譚德塞籲：富國本月暫停施打追加劑

延伸閱讀

新冠疫苗普及失衡 譚德塞籲：富國本月暫停施打追加劑

新冠疫苗普及失衡 譚德塞籲：富國本月暫停施打追加劑
CDC：全美100萬人已打補強針 未接種者長周末別出遊

CDC：全美100萬人已打補強針 未接種者長周末別出遊
上海復星醫藥稱 供台第二批BNT疫苗一周後啟運

上海復星醫藥稱 供台第二批BNT疫苗一周後啟運
LAX啟動線上訂餐服務 將動用孔武有力的送餐大使

LAX啟動線上訂餐服務 將動用孔武有力的送餐大使
芝城新規 未接種旅客須隔離7天 籲勞工節避帶小孩出遊

芝城新規 未接種旅客須隔離7天 籲勞工節避帶小孩出遊
3因素影響…不願打疫苗民眾降至23% 創新低

3因素影響…不願打疫苗民眾降至23% 創新低

熱門新聞

加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-08-31 02:30
南韓19日開始為年輕人接種新冠疫苗，之後卻驚傳多起20多歲年輕人接種輝瑞疫苗後猝死案例，引發大眾擔憂。

南韓爆多起年輕人接種輝瑞疫苗後猝死 引大眾擔憂

2021-08-29 06:00
河濱縣衛生局近日宣布，該縣一名四歲孩童死於新冠肺炎。（示意圖，Ingimage）

4歲童染疫亡 河濱縣最小新冠死者

2021-08-28 18:42
最新研究顯示，接種莫德納疫苗所產生的抗體數量，是接種BNT疫苗的兩倍多。（路透）

研究：接種莫德納疫苗產生的抗體 是BNT兩倍多

2021-08-31 21:14
一項英國研究發現，感染Delta新冠變種病毒者住院的可能性，比感染Alpha病毒株（最早於英國發現）的病患高一倍。（路透）

研究：Delta變種病毒感染者 住院風險倍增

2021-08-29 17:00
佛奇說，他認為FDA「有相當合理的機會」會在聖誕假期前，批准12歲以下兒童接種輝瑞-BNT或莫德納疫苗。路透

佛奇：聖誕假期前 有望批准12歲以下孩童施打疫苗

2021-08-30 08:12

超人氣

更多 >
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車
拜登與甘尼「最後通話」曝光 危機當頭竟渾然不知？

拜登與甘尼「最後通話」曝光 危機當頭竟渾然不知？
社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

拜登：撤離阿富汗的行動「無比成功」

拜登：撤離阿富汗的行動「無比成功」