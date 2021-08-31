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研究：接種莫德納疫苗產生的抗體 是BNT兩倍多

編譯林奇賢／綜合報導
最新研究顯示，接種莫德納疫苗所產生的抗體數量，是接種BNT疫苗的兩倍多。（路透）
最新研究顯示，接種莫德納疫苗所產生的抗體數量，是接種BNT疫苗的兩倍多。（路透）

一項比較兩款主要新冠疫苗所引發人體免疫反應的研究顯示，接種莫德納新冠疫苗所產生的抗體數量，是接種輝瑞／BNT疫苗的兩倍多。

Marketwatch報導，這份8月30日刊於「美國醫學會雜誌」（Journal of the American Medical Association）的研究，是針對比利時2499名醫護人員進行，這群人都已接種兩劑莫德納疫苗、或兩劑BNT疫苗。

研究結果顯示，曾染疫受試者體內的抗體水準，比不曾染疫者高，但不論是曾染疫還是未曾染疫的組別，接種莫德納疫苗的受試者後，體內的抗體都比接種BNT疫苗者還多。

在未曾染疫者的組別中，接種莫德納疫苗者的抗體水準，為每毫升2881個單位，高於BNT疫苗接種者的1108個單位。

這份研究也列出這兩種疫苗所產生抗體水準差異的兩個原因：第一，施打兩劑莫德納疫苗的間隔時間為四周，比BNT疫苗的三周長；第二，研究人員說，在這兩種疫苗使用的關鍵活性成分中，莫德納的濃度較高，為100微克，而BNT疫苗為30微克。

研究也顯示，在不曾染疫者的組別，抗體水準和年齡呈負相關，抗體水準較高的人都在35歲以下。

疫苗 莫德納 BNT

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