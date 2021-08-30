洛縣修改衛生令 更新接種和未接種者的運動測試要求

公衛人員強調目前最佳保護仍是接種疫苗。（美聯社）

洛杉磯縣公共衛生局30日確認了六例新增死亡，和2339例確診新冠病例。另外該局宣布將修改衛生令，更新對接種和未接種疫苗 的運動員、工作 人員、教練和志願者的青少年運動測試要求。

當天的測試陽性率為2.4%，當局表示病例數和死亡數很可能反映周末報告延遲。目前有1687名新冠患者住院，每日住院人數連續第五天下降。

洛縣繼續建議對未接種疫苗的青年運動參與者每周檢測 ，但放寬了一些篩選測試。

對於所有年齡段兒童、工作人員、教練和志願者的室內中等或高風險運動，當局要求所有未完全接種疫苗的參與者，包括玩耍的兒童、工作人員、教練和志願者，都需要每周一次陰性測試結果。

對於12歲及以上青少年、員工、教練和志願者的戶外中等或高風險運動，當局要求，所有12歲及以上未完全接種疫苗的參與者，包括正在玩耍的兒童、工作人員、教練和志願者，都需要每周提供一次陰性測試結果。

而12歲以下參加戶外運動的兒童無需篩查測試。參加戶外運動的完全接種疫苗的青少年也不需每周測試，除非球員、教練和/或工作人員中有陽性病例。如出現陽性病例，所有球員、教練員、工作人員和志願者（無論疫苗接種情況如何）都須在接觸病例後的兩周內，每周提供一次陰性檢測，且須在比賽前檢測為陰性。民眾可在公衛局官網上了解更多。

洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）強調，對所有12歲及以上的學生運動員，以及所有教練和團隊工作人員的最佳保護是接種疫苗。12歲及以上的青少年無需預約，即可在任何縣和市站點接種輝瑞疫苗。許多學區和個別學校將在接下來的幾週內提供疫苗接種。