醫院看到更多未接種疫苗、更年輕、更健康的人住院

醫院看到更多未接種疫苗、更年輕、更健康的患者。（unsplash.com）

根據洛杉磯縣最新發布的數據，越來越多的年輕、健康的未接種疫苗 者，因感染新冠住院。未接種疫苗或部分接種疫苗的住院患者，中位年齡為 51歲，而完全接種疫苗住院患者的中位年齡是66 歲。

洛縣 衛生局局長費若（Barbara Ferrer）說，這些數據表明，接種疫苗有助於減少住院情況，而大多數住院的接種疫苗者，年齡要比未接種疫苗者大很多。此外，未接種疫苗的健康人士，比接種疫苗的同齡人更有可能住院。完全接種疫苗的人即便住院，也不太可能進入重症監護病房，或者需要呼吸管幫助治療。

每12名完全接種疫苗的住院患者中，只有一人沒有潛在的健康狀況。相比之下，未接種疫苗或部分接種疫苗的人中，每五名住院患者中只有一人沒有潛在的健康問題。費若指出，根據這些數據，完全接種疫苗且病情嚴重到需要住院治療的人，大部分都患有基礎性疾病。

橙縣 衛生局長周昭龍(Clayton Chau)說，橙縣現在因感染新冠住院的，大多是30多歲和40多歲未接種疫苗的人。雖然住院人數遠不及之前的冬季激增，但醫院仍然緊張，超過90%的住院患者都是未接種疫苗的人。

對死於新冠的25歲至34歲未接種疫苗的年輕人的數量，周昭龍感到沮喪。他說，這是不必要的死亡，儘管與去年冬季最後一次激增相比，這個數字微不足道，但人們只要接種疫苗就不必死。

Fountain Valley地區醫院急診服務醫療主任Timothy Korber博士指出，今年1月，該院治療的平均年齡為 64 歲，但現在這一數字是46歲。 Korber說，更具侵略性的Delta變種病毒，對年輕人的打擊更大。入院的絕大多數病例都沒有接種疫苗，而且年齡較小，他們有嚴重的呼吸道疾病，包括肺炎、缺氧，或因血液中的氧氣含量低而入院。

醫院出現這種變化的一個重要原因，在於與老年人相比，年輕人完全接種疫苗率仍然較低。在洛縣，雖然73%的50歲或以上的成年人已經完全接種疫苗，但只有58%的年輕人完全接種疫苗。

此外，由於學校剛開學，現在判斷第四波疫情高峰期是否已經過去，還為時過早。洛縣官員指出，雖然每日新增病例略有下降，但隨著未來幾周有更多人接受常規檢測，預計這一數字將保持相對較高。

縣衛生官員在聲明中說，兒童感染病例正在全面增加，但接種疫苗和未接種疫苗的兒童病例率存在四倍的差異。

周昭龍說，如果孩子們在學校小心翼翼地戴口罩，就有可能避免更多的感染。在橙縣因感染新冠住院的兒童中，孩子們要麼太小，無法接種疫苗，要麼符合條件但沒有接種疫苗。