洛縣鮑爾溫公園市與社區組織合作提供新冠疫苗接種

鮑爾溫公園市與社區組織合作，為弱勢居民接種疫苗。（聖蓋博論壇）

為了讓更多人接種疫苗 ，遏制德爾塔（Delta）變種病毒導致疫情進一步傳播，南加洛杉磯縣鮑爾 溫公園市（Baldwin Park）與社區醫診協會El Proyecto del Barrio合作，將疫苗接種計劃向弱勢人群、偏遠社區延伸。

據悉，西裔社區醫診組織El Proyecto del Barrio使命就是向弱勢人群提供衛生和人文關懷服務。接種疫苗診所於9月4日上午10時開始至午後3時，在Esther Snyder社區中心（4100 Baldwin Park Blvd.)提供施打疫苗，為成人及12歲以上孩童接種莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）疫苗。

加州參議員 Susan Rubio選區覆蓋鮑爾溫公園市，她在27日發布聲明稱，接種疫苗防止新冠病毒在社區傳播，但對於一些弱勢人群，要及時接種疫苗仍相當困難。鼓勵尚未接種疫苗的親友、鄰居、家人，盡快施打疫苗。

鮑爾溫公園市市長Emmanuel J.Estrada表示，市府非常高興能與參議員及社區組織合作，向弱勢人群提供接種疫苗。市府在社區居民健康方面扮演非常重要角色，與州參議員結成夥伴關係，讓市府有機會能聽充分利用社區資源。據稱，凱薩醫療中心於5月間利用Esther Snyder社區中心提供民眾施打疫苗。

El Proyecto del Barrio成立宗旨，就是向弱勢提供醫療服務，成員是社區診所，提供服務內容包括行為健康、牙醫、年長者護理、女性健康、家庭計劃、慢性疾病、健康教育等。