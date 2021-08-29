我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英美等國發表聲明：神學士同意阿富汗人離境

神學士最高領袖行蹤曝光 即將公開露面

洛縣鮑爾溫公園市與社區組織合作提供新冠疫苗接種

鮑爾溫公園市訊
鮑爾溫公園市與社區組織合作，為弱勢居民接種疫苗。（聖蓋博論壇）
鮑爾溫公園市與社區組織合作，為弱勢居民接種疫苗。（聖蓋博論壇）

為了讓更多人接種疫苗，遏制德爾塔（Delta）變種病毒導致疫情進一步傳播，南加洛杉磯縣鮑爾溫公園市（Baldwin Park）與社區醫診協會El Proyecto del Barrio合作，將疫苗接種計劃向弱勢人群、偏遠社區延伸。

據悉，西裔社區醫診組織El Proyecto del Barrio使命就是向弱勢人群提供衛生和人文關懷服務。接種疫苗診所於9月4日上午10時開始至午後3時，在Esther Snyder社區中心（4100 Baldwin Park Blvd.)提供施打疫苗，為成人及12歲以上孩童接種莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）疫苗。

加州參議員Susan Rubio選區覆蓋鮑爾溫公園市，她在27日發布聲明稱，接種疫苗防止新冠病毒在社區傳播，但對於一些弱勢人群，要及時接種疫苗仍相當困難。鼓勵尚未接種疫苗的親友、鄰居、家人，盡快施打疫苗。

鮑爾溫公園市市長Emmanuel J.Estrada表示，市府非常高興能與參議員及社區組織合作，向弱勢人群提供接種疫苗。市府在社區居民健康方面扮演非常重要角色，與州參議員結成夥伴關係，讓市府有機會能聽充分利用社區資源。據稱，凱薩醫療中心於5月間利用Esther Snyder社區中心提供民眾施打疫苗。

El Proyecto del Barrio成立宗旨，就是向弱勢提供醫療服務，成員是社區診所，提供服務內容包括行為健康、牙醫、年長者護理、女性健康、家庭計劃、慢性疾病、健康教育等。

鮑爾溫公園市與社區組織合作，為弱勢居民接種疫苗。（聖蓋博論壇）
鮑爾溫公園市與社區組織合作，為弱勢居民接種疫苗。（聖蓋博論壇）
鮑爾溫公園市與社區組織合作，為弱勢居民接種疫苗。（聖蓋博論壇）
鮑爾溫公園市與社區組織合作，為弱勢居民接種疫苗。（聖蓋博論壇）

疫苗 鮑爾 參議員

上一則

研究：Delta變種病毒感染者 住院風險倍增

延伸閱讀

研究：Delta變種病毒感染者 住院風險倍增

研究：Delta變種病毒感染者 住院風險倍增
找BNT談判明年為台保留3千萬劑 郭台銘：獲不錯回應

找BNT談判明年為台保留3千萬劑 郭台銘：獲不錯回應
日本討論開放疫苗混打 行政改革大臣：有助加速接種

日本討論開放疫苗混打 行政改革大臣：有助加速接種
拜登政府考慮 接種疫苗後5個月提前打補強針

拜登政府考慮 接種疫苗後5個月提前打補強針
全台瘋搶BNT 3小時湧197萬人 登記平台大當機

全台瘋搶BNT 3小時湧197萬人 登記平台大當機
東京重症創新高 大阪醫療吃緊擬建野戰醫院

東京重症創新高 大阪醫療吃緊擬建野戰醫院

熱門新聞

加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-08-19 02:30
以色列開始注射第三針。（美聯社）

研究：第三針疫苗的感染保護是兩次接種後的四倍

2021-08-22 21:00
河濱縣衛生局近日宣布，該縣一名四歲孩童死於新冠肺炎。（示意圖，Ingimage）

4歲童染疫亡 河濱縣最小新冠死者

2021-08-28 18:42
突破性感染增加，未接種年輕人死亡率高出22倍以上。（unsplash.com）

突破性感染增加 未接種年輕人死亡率高出22倍以上

2021-08-23 17:59
聯亞生技董事長王長怡表示，聯亞在去年11月就決定提升製程至三個2000L的生產槽。記者楊雅棠／攝影

未通過台EUA好震驚 聯亞：看指揮中心記者會才知沒過

2021-08-22 12:22
南韓19日開始為年輕人接種新冠疫苗，之後卻驚傳多起20多歲年輕人接種輝瑞疫苗後猝死案例，引發大眾擔憂。

南韓爆多起年輕人接種輝瑞疫苗後猝死 引大眾擔憂

2021-08-29 06:00

超人氣

更多 >
「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退
她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」
趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊
沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤
「我愛我的工作」美陸戰隊女兵抱阿富汗嬰 成最後身影

「我愛我的工作」美陸戰隊女兵抱阿富汗嬰 成最後身影