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研究：Delta變種病毒感染者 住院風險倍增

國際中心／綜合外電
一項英國研究發現，感染Delta新冠變種病毒者住院的可能性，比感染Alpha病毒株（最早於英國發現）的病患高一倍。（路透）
一項英國研究發現，感染Delta新冠變種病毒者住院的可能性，比感染Alpha病毒株（最早於英國發現）的病患高一倍。（路透）

一項英國研究顯示，感染Delta新冠變種病毒者住院的可能性，比感染Alpha病毒株（最早於英國發現）的病患高一倍，顯示在Delta病毒散播之際，今年冬季時醫療體系的壓力可能加重。

這份研究於27日刊登在「刺胳針」傳染病期刊（The Lancet Infectious Diseases），評估了英格蘭地區4.3萬名病例，其中多數人都未接種疫苗、或僅部分接種疫苗，也凸顯出保護劑對於Delta與Alpha兩種病毒株的保護效力。

這項研究評估了從3月29到5月23日期間的新冠篩檢陽性病例，並且運用全基因體定序分析病毒樣本，以決定個別病患所感染的變異種病毒株。近75%病患未接種疫苗，24%為部分接種，2%則已完整接種兩劑。

初期研究顯示，最早於去年12月發現的Delta變異病毒株，傳染力比其他病毒株高出50%，也已迅速散播到全球130多國，也正成為多國的主要流行病毒株。這項由英格蘭公共衛生署（Public Health England）與劍橋大學所進行的研究發現，隨著孩童在今年秋季陸續重返校園，且多國放棄封鎖和隔離措施，公共醫療體系可能面臨病患湧入。

報告的主要作者之一、劍橋大學資深統計學家Anne Presanis指出，這項研究的分析凸顯出，在未接種疫苗的情況下，Delta病毒引發的疫情，對醫療保健體系所造成的負擔比Alpha病毒株還大，「完整接種疫苗，是降低個人在感染Delta病毒後、出現症狀風險的關鍵。」

疫苗 Delta病毒 英國

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