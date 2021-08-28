洛杉磯學生啦啦隊和舞蹈隊活動 釀成新一波疫情

亞凱迪亞的華人家長日前還專門去學區教委會議上發言，敦促學校加強對疫情的重視。（讀者提供）

最近幾週洛杉磯縣爆發的疫情 ，部分是由青少年啦啦隊和舞蹈隊活動引起的。在7月30日至8月20日期間，洛縣 高中啦啦隊和舞蹈隊共發生9起疫情，涉及131名學生和100名教職員工，學校感染增加也令華人家長擔憂。

這些疫情都與洛縣持續兩到四天的室內營地有關。洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，這些營地聚集來自多所學校的學生運動員，一些學校沒有對學生實施口罩 政策。據報導，現場許多人在歡呼和舞蹈活動中沒有戴口罩。

她說，大多數爆發疫情的團隊，每天由學校包車接送學生到營地，而團隊成員沒有統一戴口罩。九次爆發中有八次涉及與其他兩到六人共用酒店房間的青少年。目前沒有相關的住院或死亡案例。

費若表示，對這些疫情的調查結果表明，人與人之間密切、持續、不戴口罩接觸的傳播風險很高，尤其是在體力活動時，況且大部分活動在室內進行。隨著學校開學，預計疫情會呈上升趨勢，但衛生局將繼續執行嚴格的學校隔離規定。

在本周前三天，洛縣發生五起學校疫情，涉及27名學生和3名教職員工，另有135人受到感染。上周，洛杉磯聯合學區等許多學校在秋季學期開學，發生了三起疫情傳播，25名學生和60名工作人員被感染，另有79人感染。

很多華人家長也對學生在校安全擔憂。亞凱迪亞的華人家長日前還專門去學區教委會議上發言，敦促學校能加強對疫情的重視，減少學生聚集，降低被感染的機會。

但是，也有一些學區領導人敦促洛縣採取和州指導方針一樣的、相對寛鬆的禁令。目前洛縣要求感染者的所有密切接觸者隔離 10天，除非他們完全接種疫苗。但12歲以下的兒童不符合接種疫苗的條件。如果感染者和密切接觸者在暴露過程中都戴上口罩，該州允許未接種疫苗的學生和工作人員進入校園。

費若表示，健康分析師正在研究數據並評估是否應放寬一些限制。很少有兒童會因為傳染而患上重病，儘管他們可將病毒傳播給其他人。