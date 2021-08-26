南加河濱縣官員：當地未打疫苗者染疫是打的人的37倍

內陸居民接種疫苗。（聖安東尼奧醫院提供）

南加內陸河濱縣公共衛生官員近日表示，當地未接種疫苗 的12歲及以上居民，感染新冠病毒的可能性是完全接種疫苗居民的37倍，而死於新冠的可能性是完全接種疫苗居民的百餘倍。在河濱縣完全接種疫苗的百萬人中，染疫率僅有0.35%，染疫死亡率僅0.002%。

河濱縣公共衛生局公共健康負責人薩魯瓦塔里（Kim Saruwatari）在24日縣政委員會會議上提供數據，反映加州 及全美疫情進展形勢，顯示儘管新冠疫苗並不總是能徹底避免病毒感染，但公衛專家認為，美國絕大多數感染病例、住院及死亡均與未接種疫苗有關。

河濱縣感染病例與聖伯納汀諾縣類似，在過去六個月中，有89%的感染病例與未接種疫苗有關。2021年4月開始，加州每個成年人都符合接種疫苗資格，自5月開始，12歲至17歲開始接種疫苗。薩魯瓦塔里說，從目前來看，截至8月17日，在河濱縣250萬居民中有約100萬人完全接種疫苗，染疫率僅有0.35%即3800人，染疫死亡率是0.002%即23人。

她表示，比較而言，大約80餘萬名未接種疫苗人群感染病例比率是13.2%，即10萬9000人，有2148感染者死亡，比率是0.3%。2021年2月和8月間，12歲及以上未接種疫苗居民染疫病例佔90.8%，死亡佔97.1%。7月27日和8月17日，在縣醫院90%的新冠肺炎 感染患者，或者是未接種疫苗，或者部分接種疫苗。

薩魯瓦塔里強調，自2021年2月以來，疫苗接種者感染新冠肺炎病例有所上升。她認為，這是必然的，因為更多人接種了疫苗。不過，從統計來看，接種疫苗居民在感染病毒後，要麼未出現任何症狀，要麼沒有出現非常嚴重症狀，除非極特別情況。