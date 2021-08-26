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洛縣圖書館開放免費疫苗站 呼籲12歲以上兒童接種

記者楊青／綜合報導
洛縣公共圖書館開放免費疫苗站，呼籲12歲以上兒童接種。（本報檔案照）
洛縣公共圖書館開放免費疫苗站，呼籲12歲以上兒童接種。（本報檔案照）

洛杉磯縣公共衛生局與洛杉磯縣公共圖書館合作，從本周末開始的未來三周在17家公共圖書館設立疫苗站，免費為12歲以上民眾接種新冠疫苗。

洛杉磯縣公共衛生局表示，第一針輝瑞疫苗，所有16家公共圖書館都可以打得到，第二針則是部分公共圖書館提供，民眾在打完第一針後，醫護人員將會提供第二針的接種地點。所有疫苗均爲免費接種，無需預約，民眾可隨到隨打，請注意開放時間。或民眾可在官網myturn.gov上預約時間，主要輸入自己的住家區號，就可以找到最近的圖書館，前往接種疫苗。

免費疫苗接種向所有公眾開放，預約和現場工作人員不會詢問任何有關移民身份的問題，也無需提供健康保險卡。洛杉磯縣公衛局表示，根據聯邦疾病防治中心的説法，目前全美使用的輝瑞、莫德納和嬌生三種新冠疫苗，均安全和有效。

具體圖書館開放接種時間如下：Lancaster圖書館8月30日星期一，10:00am - 11:30am；A C Bilbrew圖書館9月2日星期四，1:00pm - 3:00pm；Lawndale圖書館，9月3日星期五，10:00am - 11:30am；Lennox圖書館，9月3日星期五，1:00pm - 3:00pm；Woodcrest圖書館，9月7日星期二，1:00pm - 3:00pm；View Park Bebe Moore Campbell圖書館，9月8日星期三，10:00am - 11:30am；Maywood César Chávez圖書館，9月8日星期三，12:30pm - 4:30pm；South Whittie圖書館，9月8日星期三，1:00pm - 3:00pm；Leland R. Weaver 圖書館，9月14日日星期二，1:00pm - 3:00pm；East Rancho Dominguez圖書館，9月14日日星期二，1:00pm - 3:00pm；Los Nietos圖書館，9月14日星期二，1:00pm - 3:00pm；Paramount圖書館，9月15日星期三三， 10:00am - 11:30am；Bell Gardens圖書館， 9月15日星期三，1:00pm - 3:00pm；Sunkist圖書館，9月15日星期三，1:00pm - 3:00pm；Littlerock圖書館，9月16日星期四，1:00pm - 2:30pm；Lawndale圖書館，9月24日星期五，10:00am - 11:30am。

圖書館 疫苗 洛杉磯

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