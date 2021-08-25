研究顯示未接種疫苗者 更願做危險行為

本週出現更多證據，證明新冠疫苗對於Delta變種病毒的有效性。(unsplash.com)

有跡象表明，未接種疫苗 者，更願意做一些可能傳播新冠病毒的危險行為，而接種疫苗的人經常採取降低傳播風險的措施。

南加州大學 與洛杉磯縣公共衛生局合作進行的一項研究發現，在1200名成年人中，未接種疫苗的人更有可能去酒吧和俱樂部、拜訪朋友、參加聚會；而已接種疫苗的人，比未接種疫苗者更有可能戴口罩、避免大型聚會或握手。

此外，本週出現更多證據，證明新冠疫苗對於Delta變種病毒 的有效性。

聯邦疾病防治中心（CDC）一項新研究發現，在5月1日至7月25日期間洛縣4萬3127名新冠感染者當中，有逾71%是未接種疫苗的人，約25%是完全接種疫苗的人群，另有約3%為部分接種疫苗的人群 。研究還發現，在7月25日，未接種疫苗者感染人數比完全接種的同齡人多五倍，住院人數多29倍。

Scripps Research Translational Institute分子醫學教授Eric Topol認為，CDC的研究意義重大，因為它是最早關於疫苗針對Delta變種病毒功效的研究之一，特別是在洛杉磯這樣大的縣。Topol指出，數據表明，在Delta變種病毒肆虐期間，雖然突破性感染病例增加，但疫苗帶來的好處也在大幅度增加，疫苗的作用現在是30倍，而在Delta變種病毒肆虐之前，只有兩到三倍。

根據這項研究，即使在Delta變種病毒導致傳播增加的時期，疫苗也能預防感染和嚴重症狀，與部分接種疫苗和未接種疫苗的人相比，完全接種疫苗的人感染病毒後住院、進重症監護室的比例要低得多。Topol說，疫苗接種的好處是驚人的，比以往任何時候都多。在預防住院方面，保護性非常可靠。

有跡象表明，加州最近的病例激增正在放緩，但Delta變種病毒仍讓加州處於危險境地。舊金山加州大學傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）博士說，目前的感染數字仍然是自去年秋季、冬季毀滅性激增以來的最高數字。他認為，「現在的情形就像在高處走一根緊繃的繩，如果我們跌倒，可能會摔得很重。」

據相關報導，迄今為止，近65%的洛磯縣居民已接種至少一劑疫苗，56.5%的人已完全接種疫苗。洛縣衛生官員Muntu Davis博士說：「新冠疫苗是安全的，是我們現在擁有的最強大工具，可以降低感染風險並防止因感染導致的嚴重疾病和死亡。」

目前輝瑞疫苗是美國三種可用的新冠疫苗中，第一種獲得FDA 批准的疫苗。週一，FDA對輝瑞疫苗的批准僅適用於16歲及以上的人群，預計未來幾週會獲得更多批准。