中國專家：加強針隔半年再打 抗體大幅提升

河南推進新冠疫苗接種，築牢免疫屏障。（新華社）

中國國藥 集團中國生物首席科學家張雲濤指出，如果未來加強「第三針」與應對變異株的「二代針」同期面世，「首先應該選擇接種加強針。」張雲濤說，如果第二針與第三針的間隔時間稍長，比如半年或以上，人體產生的抗體會大幅度提升。這對防止變異毒株引起的感染和發病將起到很好的作用。

據中新社報導，張雲濤說，國藥集團去年在開展Ⅰ期、Ⅱ期臨床研究時，就已經設計了加強針試驗，相關數據近期已經對外公布。在18至59歲、60歲以上、3至17歲三個年齡段，設計的接種程序是第三針與第二針間隔56天。

「整體的安全性數據還是非常好的，不管是局部的反應和全身的反應，都符合預期，和兩針的沒有什麼區別。」張雲濤表示，在免疫原性方面，接種第三針後，抗體增長的幅度在30%左右。

此外，國藥集團在阿拉伯聯合大公國開展了9,300人的加強針研究，第二針與第三針的間隔時間在6個月左右，安全性數據同樣符合預期，且沒有嚴重的不良反應事件，免疫原性結果正在監測過程中。

「從這些數據來看，應該講加強針的安全性是沒有問題的。」張雲濤說，根據相關研判和一些非典型的成隊列的研究數據來看，未來可能會在形成全人群免疫屏障、應接盡接第二針之後，擇期開展加強針的接種。

關於哪些人群應當優先接種加強針，張雲濤表示，對相關的接種方案已有討論，應該是一些特殊人群，比如60歲以上的老人，與社會經濟活動接觸最密切的人群，包括航空行業人員、快遞小哥等。

如果加強針的技術路線與前期接種的疫苗 技術路線不同，會對其安全性、有效性有何影響？張雲濤說，中國發布的新冠病毒疫苗接種技術指南建議使用同一個疫苗產品完成接種。「第一針接種完滅活疫苗，那麼第二針也要接種滅活疫苗。如果接種第三針，也是同一個機理。」

相對接種「二代針」 應優先打加強針。中國大陸近期幾輪疫情的罪魁禍首都是印度變種德爾塔（Delta）變異株，針對新冠變異毒株的疫苗研發也在緊鑼密鼓進行。如果未來加強「第三針」與應對變異株的「二代針」同期面世，普通民眾應當優先選擇哪個接種？

「從老百姓的角度講，未來首先應該選擇接種加強針。」張雲濤指出，如果第二針與第三針的間隔時間稍長，比如半年或以上，人體產生的抗體會大幅度提升。這對防止變異毒株引起的感染和發病將起到很好的作用。

據他透露，對於目前已經通過中國國家藥監部門批准附條件上市的幾款新冠疫苗，特別是滅活疫苗，從實驗室的交叉中和試驗數據來看，其對德爾塔株、貝塔株等仍具有較好的保護作用。另據一些真實世界的研究，滅活疫苗對防止德爾塔株也非常有效。

張雲濤也表示，從保障公共衞生安全的底線思維出發，對變異株疫苗的研發需要持之以恒開展。「比如研發德爾塔株的疫苗等，是我們一直在做的工作。相關的研發工作已經完成，也正在跟藥品監管部門進行溝通。」