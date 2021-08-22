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研究：第三針疫苗的感染保護是兩次接種後的四倍

記者李雪／綜合報導
以色列開始注射第三針。（美聯社）
以色列開始注射第三針。（美聯社）

以色列衛生部22日公布的研究調查結果顯示，與接種兩次疫苗的人相比，第三劑輝瑞 (Pfizer)疫苗顯著改善了以色列60歲及以上人群對感染和重症的保護。

據路透社消息，以色列的疫苗接種專家小組會議上周四公布了該數據，22日上傳到其網站，但還未公布研究的全部細節。研究調查結果與以色列馬卡比（Maccabi）醫療機構上周報告的單獨統計數據相當，馬卡比醫療保健提供者是管理加強針，以試圖遏制Delta變種的幾個組織之一。

根據以色列格特納（Gertner）研究所，和 KI 研究所的統計數據，該部官員表示，在60歲及以上的人群中，第三次接種後十天提供的感染保護，是兩次接種後的四倍，可提供五到六倍的嚴重疾病和住院保護。該年齡組特別容易感染新冠，在12月下旬疫苗計畫開始時，是以色列第一個接種疫苗的年齡組。

最近幾周該國衛生部表示，老年人和年輕人的免疫力都會隨時間推移減弱。大多數在以色列患重病，且接種過疫苗的人都超過60歲，且有潛在的健康問題。

以色列於7月30日開始對60歲以上的人進行第三次注射。周四將加強針的資格年齡降至40歲，其中包括低於該年齡的孕婦、教師和衛健工作者。第三劑僅給予至少在五個月前接受第二次注射的人。

美國已宣布計畫向所有美國人提供加強注射，理由是數據顯示保護減弱。加拿大、法國和德國已宣布了加強針運動。自6月以來，隨Delta變種爆發，以色列目前是世界上人均感染率最高的國家之一。該國930萬人口中有近150萬人接受了第三針注射。

以色列 疫苗 美國

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