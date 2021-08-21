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南加州范杜拉縣 實施室內公共場所戴口罩

記者張宏／綜合報導
范杜拉縣（Ventura County)20日午夜生效一項新政策，人們無論疫苗接種情況如何，都要在室內公共場所戴口罩。（縣政府臉書）
范杜拉縣（Ventura County)20日午夜生效一項新政策，人們無論疫苗接種情況如何，都要在室內公共場所戴口罩。（縣政府臉書）

一項抗疫新政策20日午夜在范杜拉縣（Ventura County)生效，人們無論疫苗接種情況如何，都要在室內公共場所戴口罩，這對大多數加州民眾都有效。

范杜拉是南加州第四個實施室內口罩令的縣，此前洛杉磯、聖塔芭芭拉和內陸帝國都實施這一措施。舊金山灣區的大部分地區、沙加緬度、Santa Cruz縣和北加州的一些農村縣也是如此。

今年夏天，洛杉磯縣是加州第一個，也是全國第一個在室內公共環境中重新實施戴口罩規定的縣，該室內口罩令已於7月17日生效。目前加州至少有20個縣已下令室內強制佩戴口罩，該禁令影響超過2100萬加州人，佔據加州至少 53% 的人口。

范杜拉縣的新冠病毒人均住院率高於洛杉磯縣。截至20日，范杜拉縣每10萬名居民中就有 18人患有新冠病毒，而在洛杉磯縣只有17個。

自7月初以來，范杜拉縣的住院人數一直在增加，並在20日創下夏季新高，有 156人因新冠病毒住院。而在7月1日有11人住院。

相比之下，在洛杉磯縣，20日住院人數連續第三天下降。20日有1746人因新冠病毒感染住院，低於17日記錄的夏季最高峰1790人。 7月1日，洛杉磯縣的醫院人數中只有275人感染了新冠病毒。

范杜拉縣的口罩令於20日晚上11點 59 分生效，但企業和其他部門在23日晚上11:59之前不需要執行該命令。 

范杜拉縣現在要求在商店、健身房、瑜伽館、辦公室、餐廳、酒吧、劇院和會議中心等室內公共場所佩戴口罩， 企業和場地經營者將被要求在入口處張貼標牌，以告知公眾佩戴口罩的要求。

兩歲以下的兒童免於戴口罩的要求，劇院、歌劇、交響樂和專業體育等室內現場活動的表演者也是如此，從事游泳等水上運動的人除外。

口罩 加州 洛杉磯

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