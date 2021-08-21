印度批准全球首款DNA新冠疫苗 有效率達66% 能抗變種

印度20日批准使用全球首款DNA新冠肺炎疫苗「ZyCoV-D」，聲稱有效率達66%。（歐新社）

印度 藥物監管機構20日批准使用全球首款DNA 新冠肺炎疫苗 「ZyCoV-D」，在近日的臨床試驗中，該款三劑式的疫苗有效率達66%，成為印度第二種獲得批准的國產疫苗。

BBC報導，研發該款疫苗的Cadila Healthcare藥廠表示，公司在印度本土進行迄今為止規模最大的臨床試驗，涉及50多處地點、共計2.8萬名受試者，而且也是印度首次針對12至18歲的青少年展開接種測試，共有1000名這個年齡層的受試者參與，結果發現安全且耐受性良好。

ZyCoV-D關鍵的第三期臨床試驗恰好在印度第二波疫情高峰期間進行，顯示這款疫苗可以對抗變種病毒株，尤其是高傳染性的Delta變種病毒。

根據藥廠數據，ZyCoV-D一共需要打三劑，注射完後對有症狀感染的防護力為66％，預計每年可以產製達1.2億劑。

印度目前有三種疫苗獲得印度當局批准使用，共計已提供逾5.7億劑，分別是印度版AZ疫苗Covishield、印度國產疫苗Covaxin以及俄製疫苗Sputnik V，但自1月份以來，只有13％的成年人完全接種，47%成年人至少接種過一劑疫苗。

與其他疫苗一樣，DNA一旦接種，就會教會人體的免疫系統對抗真正的病毒。ZyCoV-D疫苗使用了能夠自主複製的DNA分子「質體」，進入人體後能將遺傳訊息傳遞給細胞以製造刺突蛋白，藉此對抗入侵的病毒。

而DNA疫苗的優點是什麼？科學家表示，DNA疫苗相對便宜、安全且穩定，可以存放於較高的攝氏零下2度至8度之間。Cadila Healthcare聲稱，他們的疫苗在攝氏25度下保存至少三個月，結果有良好的穩定性，這將有助於疫苗運輸和儲存。

那DNA疫苗又有何缺點？過去為各類傳染病所研發的DNA疫苗都以失敗收場，這種技術在動物身上的效果較好，但都沒有為人類提供相同水平的免疫反應。ZyCoV-D將成為世界首款針對人類的DNA疫苗，美國僅批准過動物用的DNA疫苗，包括針對馬的疾病疫苗和狗的皮膚癌疫苗。