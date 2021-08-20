美國早期疫苗接種計畫 避免14萬人死亡

美國早期的新冠疫苗接種計畫，已經防止了近14萬人死亡和300萬例新冠病例。(美聯社)

根據蘭德公司（RAND）的新研究，到5月的第二周，美國 的早期新冠疫苗 接種計畫，已經防止了近14萬人死亡，和300萬例新冠病例。

由於早期接種疫苗的努力，各州平均每1萬名成年居民中死於新冠的人數減少了五人。該研究估計了50個州和華盛頓特區，在疫苗接種運動的前五個月中挽救的生命數量。

調整人口規模後，紐約州估計減少幅度最大，每1萬名成年居民的新冠死亡人數減少11.7。夏威夷觀察到的降幅最小，每1萬名成年居民的新冠死亡人數減少1.1人。

該研究在「健康事務」雜誌在線發表，也是第一個評估州級疫苗接種項目對新冠疫情 作用的研究。

該研究的作者、蘭德公司政策研究員Christopher Whaley說，「這項研究使人們關注全國新冠病毒疫苗推出最初幾個月的巨大成功」。 新冠疫情在全球造成超過400萬人死亡，在美國已造成逾 60 萬人死亡。雖然在美國疫苗運動的早期階段，各州和人群之間獲得和使用疫苗的情況存在很大差異，但自疫苗接種計劃開始以來，新冠病例數和死亡人數已大幅下降。

蘭德公司和印第安納大學的研究人員創建了模型，預測在沒有接種疫苗的情況下可能發生的新冠死亡人數，從而可以計算實際死亡人數與估計人數之間的差異。