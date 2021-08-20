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抗Delta 以色列開放40歲以上國民打追加劑

中央社耶路撒冷19日綜合外電報導
圖為輝瑞疫苗示意圖。（路透）
圖為輝瑞疫苗示意圖。（路透）

以色列COVID-19 確診數激增，衛生部長霍洛維茲（Nitzan Horowitz）今天表示，本周末起擴大開放40歲（含）以上民眾和教職員接種疫苗追加劑，盼藉此控制疫情

以色列去年12月中旬成了最早展開疫苗施打作業的國家之一，透過與輝瑞公司（Pfizer）達成疫苗有效性數據共享的交換協議，取得數百萬劑付費疫苗，有效防範了疫情。

但隨Delta變異株病毒（最先發現於印度）在未接種疫苗和免疫力下降群體間傳播，確診數不斷上升，當局為防止疫情擴散，上個月底針對60歲以上國民啟動疫苗追加劑施打，並於上周開放50歲（含）以上民眾接種追加劑。

霍洛維茲今天在推特（Twitter）上表示，從22日開始，40歲（含）以上民眾和教職人員也可以接種第三劑疫苗。

擁有約900萬人口的以色列從去年初COVID-19疫情爆發以來，已通報超過97萬人確診，逾6700人染疫身亡。

以色列目前有超過540萬人完整接種疫苗，120萬人打了第三劑疫苗。

世界衛生組織本月稍早呼籲，暫停COVID-19疫苗追加劑接種，以縮小富國和窮國在疫苗分配上的嚴重不平等現況；但美國昨天仍宣布，計劃9月下旬開始追打第3 劑，加拿大、法國、德國也已計畫施打追加劑。

疫苗 疫情 以色列

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