我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登強調落實對台承諾 國務院重申一中政策

英特爾公開合作新細節 台積電獲3大製程訂單

牛津研究：輝瑞疫苗效力下降速度較AZ快

中央社倫敦19日綜合外電報導
牛津大學最新研究指出，輝瑞/BioNTech疫苗效力下降的速度比阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ)疫苗還要快。(美聯社)
牛津大學最新研究指出，輝瑞/BioNTech疫苗效力下降的速度比阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ)疫苗還要快。(美聯社)

根據牛津大學今天刊出的最新研究報告，輝瑞/BioNTech疫苗效力下降的速度比阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）疫苗還要快。

法新社報導，牛津大學研究員表示：「施打兩劑輝瑞/BioNTech疫苗一開始在對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株效力較高，但效力下降速度較兩劑牛津/AZ疫苗還快。」

英國國家統計局（Office for National Statistics）去年12月到今年8月隨機抽選家庭，進行PCR採檢，此報告是根據這個調查結果所做的研究，且尚未經過同儕審查。

根據牛津大學納菲爾德（Nuffield Dept），這份報告發現，施打第2劑輝瑞和AZ疫苗後免疫動力有顯著差異。

輝瑞「最初效力較好」，但在完整接種疫苗後數個月期間，「對抗高病毒量和有症狀感染，效力也下降更快」。

分析70多萬件COVID-19鼻咽拭子後，科學家發現，接種第2劑輝瑞一個月後，對於高病毒含量感染的保護效力比未接種者高90%，兩個月後降至85%，3個月後降至78%。

接種第2劑AZ疫苗一個月後效力則為67%，兩個月後降至65%，3個月後降至61%。

科學家也說：「結果顯示，接種這兩種疫苗4到5個月後的效力將差不多。」但科學家強調，長期的保護力仍有待研究。

以色列58%人口接種兩劑輝瑞疫苗後，正在追加施打第3劑。由於有關於輝瑞和莫德納（Moderna）效力降低的擔憂，美國也將追打第3劑提升民眾體內抗體。

疫苗 輝瑞 美國

上一則

突破感染病例增多 何時該打第三針最理想？

延伸閱讀

高端將納美國數位認證？陳時中：美國很重視高端

高端將納美國數位認證？陳時中：美國很重視高端
亞洲航空公司機組員 展現高疫苗接種率

亞洲航空公司機組員 展現高疫苗接種率

拜登新規 養老院員工接種疫苗 才能獲聯邦經費

拜登新規 養老院員工接種疫苗 才能獲聯邦經費
CDC：疫苗補強針9月20日全美開打 首波給醫護、養老院

CDC：疫苗補強針9月20日全美開打 首波給醫護、養老院
德州夫妻染疫亡…42歲媽媽臨終遺願：4子女快打疫苗

德州夫妻染疫亡…42歲媽媽臨終遺願：4子女快打疫苗
金山餐飲疫苗證明令8月20日生效 市府線上答疑

金山餐飲疫苗證明令8月20日生效 市府線上答疑

熱門新聞

加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-08-19 02:30
加州北區聯邦區域法院截獲的兩張假疫苗接種卡，乍看之下跟真的沒什麼區別。(美聯社)

快看世界／假疫苗卡黑市氾濫 仿真度高到驚人

2021-08-12 12:27
關於接種「疫苗加強針」需要知道的幾件事。（unsplash.com）

接種新冠疫苗加強針 需要知道的幾件事

2021-08-18 21:19
以色列再將加強針接種年紀降至50歲以上，圖為13日一名以國婦女在接種加強針時豎起大拇指比讚。路透

再次領先全球 以色列將第三劑加強針年齡降至50歲以上

2021-08-13 08:53
美國政府正將488,370劑BNT疫苗配送給盧安達。美聯社

美承諾捐全球5億劑疫苗 這國家會拿到第一批疫苗

2021-08-17 07:21
洛杉磯縣衛生局13日宣布，周六（14日）起開放有資格的民眾注射加強針。（本報檔案照）

洛縣14日起可接種疫苗第三劑加強針

2021-08-13 21:31

超人氣

更多 >
沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明
美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率
和新對象約會喝咖啡 她突收「快逃」警告紙條

和新對象約會喝咖啡 她突收「快逃」警告紙條
駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應