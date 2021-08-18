接種疫苗加強針 需要知道的幾件事

關於接種「疫苗加強針」需要知道的幾件事。（unsplash.com）

拜登政府17日（週三）宣布，計劃從下月開始向許多已完全接種疫苗 的民眾提供加強針，而洛杉磯縣的疫苗接種點，已開始向符合條件的免疫功能低下者提供第三針疫苗。關於接種加強針，需要了解以下幾個常見問題。

一，為什麼要接種加強針？

當Delta變種病毒在全國範圍內傳播時，加強針旨在提高疫苗的有效性。隨著時間推移，疫苗對預防輕度、中度疾病的保護作用正在減弱，醫療專家也在擔心，疫苗在預防嚴重疾病、住院和死亡方面可能也會變得不那麼有效，尤其是對一些患重症風險較高或早期接種的人來說。

Delta變種病毒的傳播導致了突破性感染，尤其是在免疫系統較弱的接種疫苗者，和較早接種疫苗的人群中。

政府衛生官員17日在聲明中指出：「我們得出結論，需要注射加強針，最大限度提高疫苗保護性，並延長其耐久性。」

二，什麼時候可以接種加強針？

政府計劃從9月20日那一周開始，向接種輝瑞 疫苗和莫德納 疫苗的人提供加強針注射，首批加強針接種者可能是醫護人員和安養中心居住者，因為他們最先接種疫苗。到9月下旬，約有500萬人將有資格獲得加強針。

衛生官員表示，接種加強針的最佳時間，是在接種第二劑輝瑞和莫德納疫苗大約八個月後。之前接種嬌生疫苗的民眾，預計也能盡快得到加強針，但衛生官員需要更多數據才能最終確定推出計劃。

三，加強針疫苗可以混打嗎？

聯邦疾病防治中心(CDC)警告稱，莫德納和輝瑞疫苗最好不要混打，只有在無法獲得相同疫苗的特殊情況下，才可以考慮混打疫苗。

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health） 院長Francis Collins博士周二指出，在接種加強針時，最好堅持使用相同的疫苗，「理想情況下，堅持使用相同疫苗，因為我們擁有這方面的數據。但是，如果由於某種原因無法使用相同疫苗，那就選擇不同疫苗，作為一名科學家，我們根據真實數據確定計劃。」

「疫苗加強針」小詞典：

所謂「疫苗加強針」，是指在常規使用疫苗劑型、劑量注射後，額外增加的疫苗接種，加強針可提高疫苗的預防作用。加強針並不是新冠疫苗獨創，疫苗加強注射的方法此前就有很多。對於目前美國普遍使用的三種疫苗來說，輝瑞和莫德納疫苗的第三針是「疫苗加強針」，嬌生疫苗的第二針也是「疫苗加強針」。