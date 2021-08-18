加州開學籠罩著Delta陰影 防止傳播打疫苗最有效

新學年在教室和校園內戴口罩，是防止病毒傳播的最有效方法。（AUSD提供）

2021年返校開學是加州 600 萬K-12學生受到新冠病毒（ COVID-19） 大流行影響的學年，8月中旬開始的新學年籠罩著Delta變種病毒激增的陰影。對口罩 、冠狀病毒檢測、隔離、接種疫苗 等新的擔憂，取代了很多家庭期待的歡樂。

聯邦疾病防治中心（CDC）發布了針對 K-12 學校開學的最新指南，提供一條安全的面對面教學途徑，同時最大限度地減少缺課時間，建議在學校普遍戴口罩、有針對性的隔離措施，以及獲得強大的新冠病毒檢測計劃。最重要的是，CDC、加州和洛杉磯縣公共衛生局強調，要為所有符合條件的個人接種疫苗，並在教室和校舍內戴口罩，這是防止新冠病毒在校內傳播的最有效方法。

此外，教室內要保持良好的通風狀況，例如，在 HVAC 系統上安裝高級MERV-13 過濾器。在某些情況下也使用便攜式空氣淨化器。即使打開一扇或多扇窗戶也有助於通風。

加州要求所有 K-12 學生在室內戴口罩，洛杉磯聯合學區並要求在戶外也戴口罩。加州教師和學校工作人員必須接種疫苗，或者接受每週一次的新冠病毒檢測，洛杉磯聯合學區和聖塔蒙尼卡-馬里布聯合學區等，則已制定了更嚴格的施打疫苗規定。此外，保持社交距離，當不戴口罩時，例如學生在吃飯或喝水時，保持身體距離很重要，甚至必不可少。

什麼是加州的口罩規定以及如何執行？加州公共衛生局對學校的口罩規定如下：

• 學生在戶外可選擇戴口罩。

• K-12 學生在室內必須戴口罩（2 歲以下或有健康問題的兒童除外）。

•個人因健康原因可以豁免口罩，但要佩戴替代品，例如底部有垂褶的面罩。

•對於不遵守規則的學生，學校可以發出警告甚至禁止他們進入校園。