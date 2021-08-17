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加州疫苗接種率升高 Delta 病例放緩

記者丁曙／綜合報導
加州疫苗接種率升高，第四波疫情高峰減緩。（CSU提供）
加州疫苗接種率升高，第四波疫情高峰減緩。（CSU提供）

加州在與 Delta變種病毒的戰鬥近日進入了一個關鍵階段-學校重新開放，出現了一些充滿希望的跡象：加州感染 COVID-19 並患重病人數不再以驚人速度增加，甚至在某些地區開始趨於平緩；但一些衛生官員強調，現在確定由高度傳染性菌株引起的激增，是否達到頂峰還為時過早。

根據洛杉磯時報分析，加州現在每天報告約 1萬1800 例新的新冠病毒病例，比前一周增加 7%。但比上一周增長速度減緩，當時每日病例增加30%；更比 7 月初好很多，當時每週增加86%。目前每日1萬1800新病例，仍遠低於大流行高峰期每天近 4萬5000 例。

COVID-19住院人數的增長也在放緩。加州週日報告稱，醫院中有 7166 名病患，比前一周增加 20%。但比 7 月下旬改善，當時住院人數每週增加 50%，並且遠低於去年冬季高峰期的2萬2000 人。

然而，一些官員警告說，現在說疫情第四波高峰已過為時尚早。儘管整個醫療保健系統不像加州去年秋冬季節那樣氾濫，當時接受專業護理的新冠病毒陽性患者人數大約是現在的三倍，但醫院卻感到壓力很重。

但許多流行病學家和傳染病專家對於抗疫進展持樂觀態度，他們認為，高於平均水平的疫苗接種率，以及當地衛生局建議或要求在室內公共場所戴口罩，應是第四波疫情沒有像全國其他地方看到的那樣可怕的主要原因。

UCLA菲爾丁公共衛生學院流行病學家，和傳染病專家金法利（Robert Kim-Farley）博士說，由於更嚴格地落實公共衛生措施，例如強烈推薦或強制使用口罩，以及接種疫苗的人數不斷增加，否則加州很可能在病例數字方面達到頂峰。

本周，南加州多數地區新冠病毒病例正在趨於平緩或下降，少數地區持續上升。其中，洛杉磯縣每日新增病例4%，河濱縣8%，橙縣持平，聖地牙哥縣下降 5%。但是，范杜拉縣上升13%，聖伯納汀諾縣大升54%。

加州Delta 病毒感染病例放緩，遠低於年初高峰期。（洛杉磯時報截圖）
加州Delta 病毒感染病例放緩，遠低於年初高峰期。（洛杉磯時報截圖）

加州 疫情 口罩

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