洛縣孕婦一個月內染疫案增加300% 打疫苗是最好防護

洛縣有越來越多孕婦染疫。（本報檔案照）

隨著Delta病毒持續在洛杉磯縣蔓延，洛縣 有越來越多孕婦染疫。洛縣衛生局16日指出，孕婦染疫病例在一個月左右增加300%。6月27日當周的染疫孕婦僅紀錄27例，7月25日當周紀錄則升至81例。數據也顯示，截至8月10日，洛縣有1萬1264名孕婦確診，12名孕婦因染疫去世。而在1萬998位新生兒當中，有55名嬰兒也證實染上新冠肺炎 。

洛縣衛生局根據數據表示，若孕婦染上新冠肺炎，將可能加重孕婦懷孕期的症狀，病情也可能加重。好在多項研究指出，注射疫苗 不會傷及孕婦，打疫苗是保護孕婦的最好辦法。聯邦疾病防治中心（CDC）強烈建議，懷著孩子的孕婦、正在哺乳的女性、計劃在短時間內懷孕的女性，最好注射新冠疫苗保護自己。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）強調，孕婦是染疫高危險群。根據目前研究顯示，疫苗可保護媽媽染上Delta病毒，鼓勵媽媽在懷孕的任何期間都去疫苗站打疫苗。民眾可參考洛縣釋出的孕婦注射疫苗相關資訊： http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/WomenAndCOVIDvaccine.pdf。

除了孕婦確診病例增加，洛縣整體確診病例仍維持在千名以上。洛縣16日新增2426例確診、五例死亡、1653人染疫住院。16日確診率為3.5%。