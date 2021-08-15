兒童染疫住院全美創新高，但加州相對較低。（unsplash.com）

自7月初以來，隨著Delta變種病毒肆虐，全國因感染新冠住院的兒童數據以創紀錄速度激增，主要發生在佛羅里達州、德州 、喬治亞州，而加州 的兒童感染數字則相對較低。

儘管最近幾週加州疫情反彈，但17歲及以下兒童和青少年感染住院的比例，並不像一些嚴重地區一樣，也沒有像去年冬天那樣飆升。佛州和德州的青少年每日住院率現已超過冬季高峰。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，加州現在每天報告18例兒童和青少年新住院治療，比兩個月前嚴重十倍，但低於冬季水平，那時每天有29名兒童因感染新冠入院。全國現在每天約有263名兒童因新冠住院，比冬季高峰期增加20%。

公共衛生官員表示，由於疫苗 接種率較高，加州兒童感染率相對低些。雖然12歲以下兒童尚不具備接種資格，但如果周圍的青少年和成年人完全接種疫苗，他們就可以免受病毒侵害。而且加州已採取措施確保兒童安全返校，包括在學校室內環境中佩戴口罩，以及對未接種疫苗的教職工進行定期檢測。

「家長應該放心，兒童發病率仍很低，嚴重疾病仍然相對罕見。」洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）說，「我們希望學校能夠在非常安全的情況下開學，不會增加很多風險。」

本週早些時候，聖地牙哥醫院有四名兒童因感染新冠住院，醫生表示，兒童住院率增加讓人擔憂，但仍遠低於去年冬天；洛杉磯兒童醫院表示，截至週四，共有14名兒童患者住院，是上週的三倍；橙縣兒童醫院自7月中旬住院人數開始出現上升趨勢，截至週四，已有十名兒童住院，其中五人在重症監護室。

「與成人相比，兒童感染新冠的可能性更小。」 兒科醫生Coleen Cunningham說。 「但孩子沒有免疫力，有些人病得很重，包括肺炎和器官衰竭，導致心臟損傷的炎症，以及長期的疲勞和頭痛症狀。」

從目前數據來看，兒童新冠死亡人數仍相對較低。加州因新冠死亡的6萬4000人中，有30人是兒童。在洛縣，有六名兒童死於新冠，其中兩名未滿12歲。全國共有400多名兒童死於新冠。