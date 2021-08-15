加州寇恩縣現接種第一劑疫苗者比三週前高54%

加州寇恩縣目前接種第一劑疫苗者比三週前高54%。（本報檔案照）

寇恩縣（Kern County）是加州中央谷地南部的縣，目前有人口逾88萬人，經濟很大程度依賴農業和石油 開採業。目前該縣也正在經歷新冠肺炎 感染病例高發情況，感染入院病患以未接種疫苗 者比例居多。從寇恩縣接種疫苗統計看來，接種一劑疫苗者的比例是44.2%，完全接種疫苗者比例為43.5%。該縣目前總計新冠肺炎感染者逾11萬7000例，死亡總計1400餘例。

據該縣統計，自2021年1月21日以來，所有新冠（COVID-19）病例中，99.2%是未接種疫苗者。在目前入院感染患者中，有11例屬於接種疫苗者，1481例屬未接種疫苗者。縣公共衛生局局長Brynn Carrigan表示，疫苗是最快、最安全、通過免疫抵抗新冠肺炎病毒感染最能控制的方式。戴口罩、保持社交距離、勤洗手、捂嘴咳嗽，生病待在家中，吃營養食品、勤鍛煉身體，可以對抵禦病毒保護健康增加屏障，只有這樣做，才能限制病毒在社區傳播。

從目前全縣接種疫苗統計，至少接種一劑疫苗的比例尚未達50%，完全接種疫苗比例是43.5%，也未達到州府規定的63.5%的比例。不過近期COVID-19病例增加，也讓未接種疫苗者提高了施打興趣，以8月1日至7日統計，有1萬1170劑疫苗施打，較比一周前增加733劑，而接種第一劑疫苗的比例較比三週前提高54%。

從接種疫苗後感染病例統計，據8月10日數據，有181例接種疫苗者感染病毒，比例僅為0.06%。