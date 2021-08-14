洛縣日新增病例突破4000

洛縣日新增破4000。（Getty Image）

洛杉磯縣14日新增4229例新冠確診病例，新增21例死亡病例。

過去一周，洛縣 平均日新增病例都在3000多，而隨著未來越來越多的檢測 ，洛縣或將有更多日新增病例。

洛縣14日陽性檢測率為3.96%，比上周六的4.8%下降了25%。洛縣衛生局表示，這可能與反應了接受日常檢測的民眾的增多。

洛縣住院人數在下降了兩天後，14日有所上升，1650人住院，其中ICU病人400人，比前一天的381人有所增加。洛縣目前住院人口中，多數患者未打疫苗 。７月，打疫苗的住院患者僅佔13%。

根據洛縣衛生局，未打疫苗與打疫苗民眾相比，感染新冠的風險高四倍。例如，未打疫苗人群感染率為10萬分之243人，打疫苗的則為10萬分之66人。另外，未打疫苗的或只打了一半疫苗的人感染新冠後，住院風險比打疫苗的人高14倍。

洛縣衛生局局長費若表示，「在高傳染性Delta病毒肆虐的當下，我想警告每個人包括打了疫苗的人。雖然有明顯證據顯示疫苗可以減少感染病毒的風險，但是如果打了疫苗感染了Delta病毒，依舊可以將病毒傳染給別人。」

對於完整接種了疫苗的民眾，費若提出了幾點建議。她說，接種了疫苗的民眾，在擁擠的場合和室內場合，特別是周圍有沒有接種疫苗的民眾時要特別小心。保持社交距離，戴口罩可以更好地防疫。任何完整接種疫苗，但有生病跡象，或密切接觸過確診者，必須自我隔離。

聯邦政府日前宣布，有明顯免疫缺陷的人可以施打第三針疫苗。在洛縣，民眾可到縣運營的提供輝瑞或莫德納疫苗的疫苗站接種。有明顯免疫缺陷的人群，包括正在進行癌症治療、愛滋病患者等。但第三針需要在第二針後至少28天後進行。

費若表示，有數據統計，免疫系統有缺陷者更容易產生「突破性」案例，即打了疫苗仍染疫的案例，在感染病毒後更容易病重。