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弟弟死於新冠 市議員呼籲接種疫苗不能等

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
42歲的Antonio Damian（左一）與妻兒的合影，7月24日因新冠並發症去世。（市議員Daniel Damian提供）
42歲的Antonio Damian（左一）與妻兒的合影，7月24日因新冠並發症去世。（市議員Daniel Damian提供）

洛杉磯縣鮑爾溫公園市（Baldwin Park）市議員Daniel Damian，因弟弟感染新冠病毒近日去世，他呼籲人們盡快接種疫苗，「不要等到為時已晚。」

42歲的Antonio Damian是市議員Daniel Damian的弟弟，7月24日因新冠並發症去世，他沒有潛在的健康問題，因為對疫苗猶豫，一直沒有接種。 Antonio是三個孩子的父親，最小的孩子只有6歲，他在7月4日國慶假期感染新冠病毒，20天後就匆匆告別人世。

對於弟弟的不幸離世，Daniel非常震驚，一直以來，兄弟倆都因為對疫苗副作用的擔憂，沒有接種疫苗。在弟弟因感染住院後的第一周，Daniel才去注射第一劑疫苗，「我在接種的地方給弟弟打電話，告訴他我剛打完第一針疫苗，他很高興我打了疫苗，並告訴我，他希望家人都能盡快接種。」

弟弟住院期間曾對Daniel說，若能出院，他一定也會去接種疫苗。但是弟弟沒有等到那一天。Daniel呼籲所有未接種疫苗的人趕緊接種，「不要等到為時已晚」。

Daniel兄弟倆最初都不相信疫苗，他們有一個親戚在接種疫苗後死亡，但沒有證據表明與疫苗有任何關係，可能歸因於心臟病發作，「我們在墨西哥的阿姨注射了第二針疫苗，大約三天後去世了，這可能是巧合，我們因此猶豫，只想繼續看看，是否有更多關於疫苗的數據出來。」

Daniel說，弟弟生前經常和他討論關於疫苗的事情，「我們當時就是擔心疫苗出來的速度太快了，擔心任何可能的副作用，畢竟這是我們一生中從未經歷過的事情。」但就因為猶豫不決，最終導致弟弟不幸離世。 「我現在寧願冒任何副作用的風險，也不願感染病毒而沒有機會存活下來。」

Antonio離開的那天，醫生打電話告訴他們那天早上可以來看他，可當家人到場時他已經走了。 Daniel說他不知道弟弟是否感染了Delta變種病毒，在弟弟住院的兩週，他們經常視頻通話，「他說話時喘著粗氣，要接受插管治療，看到這真是令人心碎。」

議員如今回憶他的弟弟，心痛萬分，「他熱愛生活，熱愛燒烤，愛家人和孩子，他的笑聲很有感染力，每個週末他都會抽空來看媽媽，帶她出去購物、吃飯。我不希望任何家庭再經歷這種失去親人的痛苦。」

醫生認為，隨著Delta變種病毒導致病例激增，像Antonio這樣的遭遇會越來越普遍。 Kaiser Permanente傳染病專家David Bronstein博士說：「現在進入重症監護病房或死亡的，都是那些看起來年輕健康的人，但大多數沒有接種疫苗。」

疫苗 變種病毒 心臟病

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