接種中國國產疫苗後陽痿？中網友言論被封殺

中國國產科興新冠疫苗。（中新社）

近日有中國 網友稱，接種國產疫苗 後出現陽痿；有人發起行政覆議，要求官方取消強制接種。但這些言論很快遭到封殺，中國官方對有關國產疫苗的批評一律保持沉默，並下令禁止任何傳媒報導疫苗的負面資訊。

自由亞洲電台報導，據一位網名為「我是小可愛」的網友在知乎上指稱，他在5月8日和6月9日分別接種國產疫苗之後，逐漸出現陽痿現象，並且一直沒有得到緩解。另外，一個名為「雲淡風輕」的網友亦在知乎上提及同樣的症狀，他稱經過一段時間後，情況有所好轉，但依然沒恢復到正常的狀態，他們不清楚這些不良反應是否會造成長期的傷害。

據報導，「我是小可愛」和「雲淡風輕」的留言引起很大回響，有數百名網友也稱接種國產疫苗後出現陽痿現象。有的留言稱是短期障礙，但有留言稱陽痿已持續數月。也有自稱接種後出現陽痿的網友建立群組，交流討論各種的狀況，迄今為止至少已有數百人參加討論。有網友表示，他專門諮詢了北京 市衛健委，但衛健委對此也沒有正面回應。

據關注此事的傳媒人洪濤稱，國產疫苗有各種不良反應屬實，他的一個朋友接種後出現心梗差點死亡，但目前嚴厲的輿論管控導致這些事情很難被公開討論。

資深作家、前傳媒人劉水指出，這是一個嚴謹的醫學問題，普通人無法確認其關聯性。但此前，湖南邵東的楊向偉就專門對官方強制接種國產疫苗提起了行政覆議，其列舉的相關理由，也有疑似導致陽痿的說法。

另據匿名的資深傳媒人日前透露，宣傳部門已經再次發出禁令，嚴禁傳媒報導涉疫苗不良反應的消息。此前，來自央媒的記者亦透露，官方嚴禁傳媒涉及國產新冠疫苗的任何負面資訊。