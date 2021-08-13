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洛縣14日起可接種疫苗第三劑加強針

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣衛生局13日宣布，周六（14日）起開放有資格的民眾注射加強針。（本報檔案照）
洛杉磯縣衛生局13日宣布，周六（14日）起開放有資格的民眾注射加強針。（本報檔案照）

聯邦疾病防治中心（CDC）及美國食品藥物管理局（FDA) 13日通過疫苗第三劑緊急使用授權（EUA) ，允許免疫力功能較低的族群再加打一劑加強針。洛杉磯縣衛生局13日宣布，周六（14日）起開放給符合資格民眾注射加強針。

這劑加強針必須至少離打完第二劑後28天再打。衛生局強調，這群人最好是按照先前接種的疫苗廠牌打第三針疫苗，若在沒辦法的情況下，民眾得確保第三針至少得是mRNA疫苗（輝瑞莫德納）。衛生局不建議打嬌生疫苗的民眾接種加強針，因為目前FDA仍在審核其安全性。

衛生局表示，莫德納及輝瑞疫苗對抗病毒的保護作用，在一般人身上有顯著效果。不過有一部分群體因免疫功能較為低弱，僅僅只打兩劑疫苗仍無法保護他們對抗病毒，因此他們需要施打第三劑加強針。這些人之所以免疫力系統較弱，主要原因可能是因正在接受疾病治療，像是動過器官移植手術、正在接受癌症治療、愛滋病治療、或者正在服用降低免疫系統的藥物等。這些治療藥物或疾病，都可能減弱疫苗的效用。

衛生局鼓勵有以上情況的民眾，諮詢醫護人員確定自己符合打加強劑的資格。有資格的民眾可赴洛縣各大疫苗接種站注射莫德納或輝瑞疫苗。

洛縣13日新增3810例確診、19例死亡、1645人染疫住院。當日確診率為4.1%，比前幾周稍微下降一些。

疫苗 莫德納 輝瑞

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