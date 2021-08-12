我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國普利茅斯夜爆槍響 傳多人死亡 槍手也喪命

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

南加內陸教育界多數教職員支持接種疫苗

河濱訊
鼓勵接種疫苗。（LAC-USC Medical Center）
鼓勵接種疫苗。（LAC-USC Medical Center）

加州州府近日規定，要求加州公立學校教職員完全接種新冠疫苗，或每周報告病毒檢測結果。這項規定在內陸學區得到廣泛支持。認為只有如此，才能避免病毒在校園傳播，保證學生避免病毒侵害。

聖伯納汀諾教師協會主席Ashley Bettas-Alcala表示，學區需要對教職員、學生設立保護屏障，只有疫苗才具有這樣的效力。她認為學區採取的多種保護措施中，教職接種疫苗是其中之一。其它措施應包括完善教室通風系統，要求校區每個人勤洗手。

談及保持社交距離，她說，雖然在學校保持社交距離規定，較為靈活，但也非常重要，尤其那些未接種疫苗的學生。目前並未要求12歲以下孩童接種疫苗，只有做好保護措施，才能維持學校開放。

安大略-蒙特克萊教師協會主席Tracy Taylor表示，根據暸解，學區較大多數的教職員都已經完全接種疫苗。大家對學生返校上課很興奮，每個人都需要衛生安全環境。但總會有少數人對接種疫苗持抵制態度。

Yucaipa-Calimesa教育協會副主席Tom Herron表示，雖然覺得接種疫苗不需強制，但仍認為疫苗有功效，鼓勵所有成員盡快施打疫苗，並實施所有保護學生健康安全的措施。但也表示，也會尊重教職員的個人權益。

據加州教師協會統計，目前幾乎近90%的教師已經完成接種疫苗，加州學校僱員協會也表示，對州府決定表示支持。

疫苗 加州 學區

上一則

舉辦科齊拉音樂節等活動的AEG要求參加者打疫苗

延伸閱讀

以色列續推第3劑疫苗 60歲以下民眾即將開打

以色列續推第3劑疫苗 60歲以下民眾即將開打
台購買1500萬劑BNT疫苗 德原廠：已與台約好交貨期程

台購買1500萬劑BNT疫苗 德原廠：已與台約好交貨期程
台灣111萬人選打高端 陳時中：鼓勵每個人都打疫苗

台灣111萬人選打高端 陳時中：鼓勵每個人都打疫苗
美贈台疫苗將達400萬劑？ 美：現階段就是250萬無追加

美贈台疫苗將達400萬劑？ 美：現階段就是250萬無追加
自購AZ疫苗抵台 蔡英文：台灣取得疫苗突破1000萬劑

自購AZ疫苗抵台 蔡英文：台灣取得疫苗突破1000萬劑
拜登籲企業要求員工打疫苗 加州開第1槍：教職員都要打

拜登籲企業要求員工打疫苗 加州開第1槍：教職員都要打

熱門新聞

新加坡一項研究表明，接種mRNA疫苗者感染Delta變種病毒後，體內病毒量下降速度更快一些。圖為輝瑞疫苗空瓶。(美聯社)

研究：打mRNA疫苗後感染Delta 病毒量降更快

2021-08-11 13:41
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-08-12 02:30
最新研究指，在對抗新冠Delta變種病毒上，莫德納的效力優於輝瑞/BNT疫苗。路透

對抗Delta變種病毒 最新研究：莫德納優於輝瑞疫苗

2021-08-10 05:45
一項最新研究指出，輝瑞的新冠疫苗可能對男孩構成「更大的風險」，也因此有越來越多人呼籲當局重新考慮向兒童接種疫苗的計畫。(Getty Images)

心肌炎機率高14倍 新研究：男孩接種輝瑞疫苗風險高

2021-08-10 20:16
完全接種疫苗者仍感染新冠病毒，專家解釋原因有三。（unsplash.com）

完全接種仍感染新冠 專家解釋原因有三

2021-08-10 20:11
莫德納藥廠5日發表聲明表示，打完兩劑疫苗的民眾，在冬季之前可能需要加打第三劑加強針。（本報檔案照）

莫德納：民眾可能需要在冬季前打第三劑加強針

2021-08-05 19:52

超人氣

更多 >
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請