南加內陸教育界多數教職員支持接種疫苗

鼓勵接種疫苗。（LAC-USC Medical Center）

加州 州府近日規定，要求加州公立學校教職員完全接種新冠疫苗 ，或每周報告病毒檢測結果。這項規定在內陸學區 得到廣泛支持。認為只有如此，才能避免病毒在校園傳播，保證學生避免病毒侵害。

聖伯納汀諾教師協會主席Ashley Bettas-Alcala表示，學區需要對教職員、學生設立保護屏障，只有疫苗才具有這樣的效力。她認為學區採取的多種保護措施中，教職接種疫苗是其中之一。其它措施應包括完善教室通風系統，要求校區每個人勤洗手。

談及保持社交距離，她說，雖然在學校保持社交距離規定，較為靈活，但也非常重要，尤其那些未接種疫苗的學生。目前並未要求12歲以下孩童接種疫苗，只有做好保護措施，才能維持學校開放。

安大略-蒙特克萊教師協會主席Tracy Taylor表示，根據暸解，學區較大多數的教職員都已經完全接種疫苗。大家對學生返校上課很興奮，每個人都需要衛生安全環境。但總會有少數人對接種疫苗持抵制態度。

Yucaipa-Calimesa教育協會副主席Tom Herron表示，雖然覺得接種疫苗不需強制，但仍認為疫苗有功效，鼓勵所有成員盡快施打疫苗，並實施所有保護學生健康安全的措施。但也表示，也會尊重教職員的個人權益。

據加州教師協會統計，目前幾乎近90%的教師已經完成接種疫苗，加州學校僱員協會也表示，對州府決定表示支持。