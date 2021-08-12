舉辦科齊拉音樂節等活動的AEG要求參加者打疫苗

科齊拉音樂節。（科齊拉音樂節推特）

音樂會主辦公司Goldenvoice宣布，將要求凡是參加其音樂節、夜店、演唱會等活動的民眾和會場工作 人員，須出示完整疫苗 接種紀錄。該公司舉辦的大型音樂節包括科齊拉（Coachella）音樂節、Stagecoach等。

Goldenvoice母公司AEG表示，這項要求是「法律要求的。」並將在10月1日前在全美範圍實行。

AEG在聲明中稱，「該決定是隨著疫情 升溫，Delta病毒蔓延全美的情況下做出的。」

AEG公司是全球最大的體育和現場演出娛樂公司之一，並為南加州眾多會場的業者之一，運營有Roxy、the El Rey Theather、Staples Center、Dignity Health Sports Park、Toyota Sports Performance Center。AEG主辦的音樂活動包括：科齊拉音樂節、Stagecoach、Firefly Music Festival、Day N Vegas等。

頗受年輕人喜愛的科齊拉音樂節，將在明年4月15日至17日，以及4月22日至24日舉行，目前門票已經售罄。該音樂節此前因疫情推遲或取消過三次。

AEG表示，一些會場已經要求顧客出示疫苗證明的政策，在10月1日前，其他會場也將陸續開始執行。10月1日之前有充足時間，可以讓所有有資格打疫苗的民眾打疫苗。10月1日後，工作人員和入場人員必須出示完整的疫苗紀錄，或72小時內檢測陰性的證明。