我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯聲援加拿大 譴中國任意拘留外國公民討價還價

自行闖關打第三劑 漫畫家稱變種病毒肆虐必須自保

研究：打mRNA疫苗後感染Delta 病毒量降更快

中央社新加坡11日專電
新加坡一項研究表明，接種mRNA疫苗者感染Delta變種病毒後，體內病毒量下降速度更快一些。圖為輝瑞疫苗空瓶。(美聯社)
新加坡一項研究表明，接種mRNA疫苗者感染Delta變種病毒後，體內病毒量下降速度更快一些。圖為輝瑞疫苗空瓶。(美聯社)

新加坡一項研究顯示，接種輝瑞或莫德納等mRNA疫苗者與未接種者在感染Delta變異株後，兩者初期的Ct值差不多，但隨後已接種者的Ct值會更快上升，代表體內病毒量下降得更快。

聯合早報今天報導，新加坡研究團隊4月至6月對當地逾200名因感染Delta變異株而住院的COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）確診者進行調查。其中71人已完成接種輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）及莫德納（Moderna）等2款信使核糖核酸（mRNA）疫苗，其他130名患者則尚未接種疫苗。

研究發現，感染Delta變異株的已接種者與未打疫苗者，感染初期的Ct值分別為19.2和18.8，代表兩者病毒量相近，不過，已接種者隨後Ct值會更快上升，意味著病毒量下降更快。

因此，研究團隊認為，接種mRNA疫苗者確診後較快康復，也許可考慮縮短患者的隔離期。

這項研究的參與人員來自新加坡國家傳染病中心、南洋理工大學李光前醫學院、杜克—新加坡國立大學醫學院等10所醫療機構及醫學院。

研究結果也顯示，已接種者初期的抗體反應較為強烈，發病一週內就產生抗體，但未接種者中僅有16%測出抗體。

另外，研究發現，因Delta變異株突破疫苗防線而被感染的確診者大多較為年長，不過接種後，需要輸氧治療的重症率明顯較低。

研究指出，已完成疫苗接種者中有21.7%患肺炎，2.8%需輸氧；至於未接種疫苗者中，53.1%患有肺炎，20.8%需輸氧治療。

這項研究著重確診者體內病毒量與抗體反應，並非衡量mRNA疫苗的實際效用。

疫苗 新加坡 Delta變異株

上一則

COVID-19鼻噴型疫苗 泰國年底前展開人體試驗

延伸閱讀

世說新聞／南加疫苗新政太嚴？竟有華人逃了

世說新聞／南加疫苗新政太嚴？竟有華人逃了
COVID-19鼻噴型疫苗 泰國年底前展開人體試驗

COVID-19鼻噴型疫苗 泰國年底前展開人體試驗
台灣高端疫苗23日開打 最新統計逾107萬人有意願

台灣高端疫苗23日開打 最新統計逾107萬人有意願
臉書：俄公司聘請數百網紅 抹黑輝瑞、AZ疫苗

臉書：俄公司聘請數百網紅 抹黑輝瑞、AZ疫苗
新加坡上修今年GDP成長達7% 經濟將隨疫苗普及逐步解封

新加坡上修今年GDP成長達7% 經濟將隨疫苗普及逐步解封
Delta病毒多可怕？住同一社區隔壁棟也會被感染

Delta病毒多可怕？住同一社區隔壁棟也會被感染

熱門新聞

南加三家華人連環染疫，自稱是來美國後最黑暗日子。（unsplash.com）

3華人家庭近十人連環染疫 「來美後最黑暗的日子」

2021-08-03 21:17
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-08-04 02:30
舊金山衛生主管機關及當地主要醫療院所共同決定，為了順應民眾的特殊需求，將為已經施打只須接種一劑嬌生集團(Johnson & Johnson)新冠疫苗的民眾，提供一劑輝瑞或莫德納疫苗，做為補充針。圖為輝瑞（左）、莫德納疫苗。（路透）

已施打嬌生疫苗民眾 舊金山醫院提供補充針

2021-08-04 10:45
最新研究指，在對抗新冠Delta變種病毒上，莫德納的效力優於輝瑞/BNT疫苗。路透

對抗Delta變種病毒 最新研究：莫德納優於輝瑞疫苗

2021-08-10 05:45
莫德納第2季財報優於預期，且宣布其新冠疫苗接種第二劑後四到六個月內，有效性可保持在約93%。 路透

莫德納財報優於預期 疫苗有效性可穩定保持93%達半年

2021-08-05 09:04
一項最新研究指出，輝瑞的新冠疫苗可能對男孩構成「更大的風險」，也因此有越來越多人呼籲當局重新考慮向兒童接種疫苗的計畫。(Getty Images)

心肌炎機率高14倍 新研究：男孩接種輝瑞疫苗風險高

2021-08-10 20:16

超人氣

更多 >
羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情

羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情
王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家

王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家
中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交
港股底部近了？李嘉誠加速買回庫藏股

港股底部近了？李嘉誠加速買回庫藏股

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境