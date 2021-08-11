研究：打mRNA疫苗後感染Delta 病毒量降更快

新加坡一項研究表明，接種mRNA疫苗者感染Delta變種病毒後，體內病毒量下降速度更快一些。圖為輝瑞疫苗空瓶。(美聯社)

新加坡 一項研究顯示，接種輝瑞或莫德納等mRNA疫苗 者與未接種者在感染Delta變異株 後，兩者初期的Ct值差不多，但隨後已接種者的Ct值會更快上升，代表體內病毒量下降得更快。

聯合早報今天報導，新加坡研究團隊4月至6月對當地逾200名因感染Delta變異株而住院的COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）確診者進行調查。其中71人已完成接種輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）及莫德納（Moderna）等2款信使核糖核酸（mRNA）疫苗，其他130名患者則尚未接種疫苗。

研究發現，感染Delta變異株的已接種者與未打疫苗者，感染初期的Ct值分別為19.2和18.8，代表兩者病毒量相近，不過，已接種者隨後Ct值會更快上升，意味著病毒量下降更快。

因此，研究團隊認為，接種mRNA疫苗者確診後較快康復，也許可考慮縮短患者的隔離期。

這項研究的參與人員來自新加坡國家傳染病中心、南洋理工大學李光前醫學院、杜克—新加坡國立大學醫學院等10所醫療機構及醫學院。

研究結果也顯示，已接種者初期的抗體反應較為強烈，發病一週內就產生抗體，但未接種者中僅有16%測出抗體。

另外，研究發現，因Delta變異株突破疫苗防線而被感染的確診者大多較為年長，不過接種後，需要輸氧治療的重症率明顯較低。

研究指出，已完成疫苗接種者中有21.7%患肺炎，2.8%需輸氧；至於未接種疫苗者中，53.1%患有肺炎，20.8%需輸氧治療。

這項研究著重確診者體內病毒量與抗體反應，並非衡量mRNA疫苗的實際效用。