COVID-19鼻噴型疫苗 泰國年底前展開人體試驗

示意圖。Photo by CDC on Unsplash

泰國 政府官員今天表示，由於泰國研發的兩種鼻噴型疫苗 在老鼠身上實驗的結果良好，預計今年底前將展開人體試驗。

泰國政府副發言人拉差達（Ratchada Thanadirek）表示，這是由國家遺傳工程與生物技術中心（National Center for Genetic Engineering and Biotechnology）研發的疫苗，以腺病毒和流感病毒作為載體。

拉差達表示，在老鼠身上做實驗後，第一階段人體試驗應該會在今年底前展開，還有待食品與藥品監管機構的批准。

拉差達說，這個試驗也將測試疫苗對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株的防護力，預計明年3 月將進行第二階段，倘若結果良好，目標是在2022年中生產擴大使用。

世界各國不斷研究研發鼻噴疫苗的方式，來預防和治療COVID-19，尤其鼻腔被認為是COVID-19進入人體的一個主要通道。

泰國自家研發的其他疫苗，包括朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）的mRNA疫苗和馬奚杜大學（Mahidol University）的去活化病毒疫苗，都預計在這個月展開第2階段人體試驗。

泰國目前施打的疫苗有中國的科興和國藥，以及阿斯特捷利康（AstraZeneca）。前兩劑施打科興疫苗的醫療人員，正在追加施打第3劑美國 輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗。