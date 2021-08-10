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完全接種仍感染新冠 專家解釋原因有三

記者邵敏／綜合報導
完全接種疫苗者仍感染新冠病毒，專家解釋原因有三。（unsplash.com）
完全接種疫苗者仍感染新冠病毒，專家解釋原因有三。（unsplash.com）

完全接種新冠疫苗者將受到高度保護，免受該病毒引起的嚴重感染、住院和死亡。但是，在接種疫苗之後，仍發生感染新冠的病例，被稱為突破性病例。專家指出，發生突破性病例，原因有三。

首先，所有的疫苗都不能100%有效地預防感染。

英國病毒學家Lawrence Young教授週一指出，突破性病例提醒人們「沒有疫苗是 100% 有效，總會有一部分人仍容易受到感染。」

其次，疫苗對於新冠的免疫力持續多長時間的數據也不完整。 Young認為，「我們仍然不知道疫苗的保護性免疫究竟能持續多久。」對於早期接種疫苗的老年人和脆弱人群來說，免疫力正在減弱，他們發生突破性病例的可能性會更高。

據CNBC報導，一些數據顯示輝瑞疫苗的有效性正在減弱，對於1月份注射過兩劑輝瑞疫苗的人，該疫苗對預防症狀感染的有效性只有 16%。然而，對於在4月前接受過兩劑疫苗的人，有效率（針對有症狀的感染）為79%。

此外，發生突破性病例的第三個原因是，病毒變異讓疫情變得更複雜，高傳染性Delta變種病毒在全世界流行，疫苗對於變種病毒的保護力究竟有多少，目前沒有精確數據。

以色列是擁有世界上最快的疫苗接種計劃的國家之一，該國於7月下旬公佈的初步數據發現，輝瑞疫苗對於預防有症狀的新冠疾病有效性僅為40.5%，這個數據對突破性病例已發出警報。

以色列衛生部報告說，該分析是在Delta變體成為該國的主要毒株時進行的，但該分析仍然發現，注射兩劑輝瑞疫苗可以提供強有力的保護，防止重病和住院治療。

而英國4月至5月進行的一項研究發現，在注射兩劑輝瑞疫苗後，對預防由Delta變種病毒引起的有症狀感染的有效率為88%，而對預防住院治療有96%的有效性。

由於各國之間研究日期、新冠測試制度以及年齡組的差異，得出的數據不同，以色列向所有成年人口提供輝瑞疫苗，而在英國輝瑞疫苗主要提供給年輕人。最新研究還發現，莫德納疫苗在對抗Delta變種病毒方面可能優於輝瑞疫苗。

目前很難知道突破性病例的全部範圍，因為接種疫苗者的突破病例往往是輕微或無症狀的，很容易被忽視，但 NBC 新聞收集的數據發現，至少有12萬5000名完全接種疫苗的美國人檢測結果呈陽性，其中1400人已經死亡。

儘管如此，這些突破性病例僅佔自年初以來已完全接種疫苗者不到0.08%，即大約每1300人中有一個突破病例。與未接種疫苗的人數相比，接種疫苗的病例和死亡人數也非常少。同時，完全接種者比未接種者將病毒傳染給他人的可能性要小，因為平均病毒載量較小，因此可能排出較少病毒。

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