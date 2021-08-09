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南加內陸兩縣疫情反撲 公衛專家呼籲打疫苗

記者啟鉻／綜合報導
鼓勵接種疫苗。（LAC-USC醫療中心）
鼓勵接種疫苗。（LAC-USC醫療中心）

南加內陸河濱縣（Riverside County ）居民目前超過124萬人至少接種一劑疫苗，其中逾106萬人完全接種疫苗。而當地疫情也日漸嚴峻，截至8日，感染入院患者是兩周前數量的近兩倍。聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）目前的新冠疫情形勢也很緊張。當地公衛專家呼籲民眾儘快施打疫苗。

據最新統計，河濱縣目前撥付施打疫苗有超過225萬劑，當地居民有124萬6851人至少接種一劑疫苗，其中106萬6896人完全接種疫苗。過去一周接種疫苗數量有3萬8000多劑，較比前一周下降3%。

由於新冠肺炎變種病毒感染範圍持續擴大，河濱縣在7月26日感染入院患者是222人，兩周後截至8月8日，入院病患數量增至437人。截至目前，全縣新冠感染者總計31萬4800餘例，過去一周就增加5600多例，較比上一周增加56%。死亡總計4600多例。目前ICU患者85例，較比前一周增加16%。

據聖伯納汀諾縣最新統計，新冠肺炎感染患者也呈直線上升趨勢，截至8日，有416名入院病患，93例在ICU。該縣感染入院病患連續九天上升，一周前，入院患者是321例。該縣居民有103萬4000餘人至少接種一劑疫苗，其中超過89萬人完全接種疫苗。該縣目前總計新冠肺炎感染者超過31萬1500例，死亡總計逾4800例。

疫苗 新冠肺炎 疫情

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