3圖表一看就懂：Delta病毒有多猖獗？多少國已淪陷？

主要新冠變種病毒

新冠肺炎疫情在全球各地爆發一年多後，現在世界又遭遇傳染力更強的Delta變種病毒，許多國家都已淪陷，確診病例再度激增。

根據全球共享流感數據倡議組織（GISAID）收集的病毒基因定序病例資料，止於5日的過去四周，全球約65國檢測出感染Delta病毒 的確診病例。而許多國家的主要病毒株已是Delta病毒。GISAID是個科學家共享病毒數據的平台，包含世衛組織（WHO）在內的科學社群，都會使用GISAID的數據。

Delta病毒散播情況

不過，若根據Delta病毒的散播情況來評估盛行率，可能會低估實際情形，原因是部分國家未與GISAID分享病例的基因定序資料，一些國家也可能缺乏基因定序的能力和資源。

GISAID彙整的資料顯示，在這些國家中，有55國Delta病例的占比逾半。

而且，一些疫苗 覆蓋率最高的幾個國家，也難逃Delta病毒所引發的疫情。例如，以色列 逾62%的人都已完整接種新冠疫苗，但過去一個月的單日新增確診病例卻攀升，原因正是Delta病毒成為該國主要盛行的新冠病毒株。

Delta病毒的全球散布範圍

隨著Delta病毒在以色列蔓延，當地衛生部發現，完整接種兩劑BNT疫苗的預防感染保護力掉到只有39%，但預防重症的保護力仍維持高檔。以色列已開始對60歲以上的族群追加施打第三針。

另一方面，一份英國研究顯示，無論是完整接種兩劑BNT疫苗還是AZ疫苗，對Delta病毒的預防感染有效性，都和Alpha病毒差不多。

這份刊在新英格蘭醫學期刊的研究發現，兩劑BNT疫苗對Delta病毒的有效性為88%，略低於對Alpha病毒的93.7%。兩劑AZ疫苗對Delta病毒的有效性為67%，也略低於對抗Alpha病毒的74.5%。