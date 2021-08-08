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變種病毒肆虐 是否打第三劑成話題 官方稱暫不需要

記者邵敏／綜合報導
變種病毒肆虐，第三劑疫苗是否必要？（unsplash.com）
變種病毒肆虐，第三劑疫苗是否必要？（unsplash.com）

隨著具有高度傳染性的 Delta 變種病毒在加州和全國肆虐，一些已經接種新冠疫苗的人正在詢問，再注射一劑疫苗是否會更好地保護他們免受潛在的感染。加州和聯邦衛生官員繼續表示，接種第三劑疫苗目前在很大程度上是不必要的，現在重點仍是讓未接種疫苗者捲起袖子注射疫苗。

儘管對於罕見的疫苗接種突破性病例表示擔憂，但專家表示，那些未接種疫苗者被感染的風險要大得多，更有可能患上重病。

在7月31日這一周，未接種疫苗的加州人平均每天感染新冠的病例，每10萬人中有33例，幾乎是接種疫苗者的五倍。洛杉磯縣衛生局局長費若 (Barbara Ferrer) 週四說，洛縣未完全接種疫苗者因感染新冠住院的風險，現在是接種疫苗者的19倍。

舊金山加州大學傳染病專家Peter Chin-Hong博士認為，全世界的目光都在關注美國，以及一些富裕國家普通民眾接種第三劑、第四劑疫苗，「而我們的重點應該是防止因疫情引起的住院治療、嚴重疾病和死亡。因為在全世界統一接種疫苗前，美國不會領先結束這場疫情。」

不過，一些專家表示，對於一些特定群體，比如免疫功能低下者，可以考慮接種疫苗補充劑量。

在舊金山，公共衛生官員8月3日宣布，他們將開始滿足任何以前接種過單劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗者的特殊要求，讓他們獲得一劑輝瑞（Pfizer）或者莫德納（Moderna）的補充劑量。舊金山似乎是加州第一個，或許也是唯一一個允許這種做法的司法管轄區。衛生官員說，截至6日，只有420多人選擇補充劑量。

舊金山衛生局代理局長波巴（Naveena Bobba）說，該決定是根據一些居民的要求做出的，他們希望再打一針可以提供額外保護。然而，舊金山衛生官員表示，他們實際上並不推薦這種做法，而且此舉並不構成政策變化。波巴說，任何尋求補充注射的人都必須先諮詢醫生。

波巴指出，「我們對現在使用的三種疫苗都充滿信心，疫苗確定有效，對於接種者來說，如果感染了新冠病毒，可能僅是流鼻涕，但對於未接種者，感染病毒就有可能導致窒息，兩者區別非常大。」

雖然輝瑞公司已經宣布計劃，尋求政府批准其疫苗的補充劑量，莫德納日前也表示，正在為同樣的事情做準備，但圍繞補充疫苗劑量的公眾話題大多集中在嬌生疫苗上。單劑量的嬌生疫苗曾因其簡單方便廣受歡迎，但之後因發現嬌生疫苗存在一些罕見的潛在副作用，導致公眾普遍認為，它的效果不如另外兩種疫苗。

疫苗 加州大學 舊金山

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