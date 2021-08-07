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醫師：目前沒必要打第三針疫苗

記者王若然／洛杉磯報導
南加州中國大專院校聯合校友會7日舉辦線上醫療講座。（截圖）
南加州中國大專院校聯合校友會7日舉辦線上醫療講座。（截圖）

南加州中國大專院校聯合校友會7日舉辦線上醫療講座，宋正輝醫學博士（Dr. James Song）介紹了新冠肺炎變種病毒的感染風險。

目前疫情還未結束，Delta病毒比一般新冠病毒傳播能力強十倍，有民眾擔心坐飛機、外出就餐是否安全？對此，宋正輝表示，目前打疫苗的人越來越多，只要自己接種了疫苗，出門戴口罩，坐飛機感染新冠的風險應該不大。至於外出就餐現在「沒有問題」，但他勸告生病的人就不要在餐廳吃飯。

目前尚無科學研究證實有必要打第三劑疫苗，兩劑疫苗給民眾的保護力尚夠。至於未來是否需要應該看CDC的指引。

宋正輝說，近來Delta變種病毒肆虐，洛杉磯縣的確診病例上升很快。自今年疫苗施打後的三、四個月，新冠肺炎病例大幅降低。但是6月後，日確診病例明顯上升，到7月中旬，日確診病例達兩千多，住院人數也直線上升。

宋正輝說，打疫苗可以給民眾帶來很好的防護，12歲以上的民眾都應該接種疫苗，尤其是年齡大的人。目前證明市面上的三種疫苗都是安全且有效的，可以保護民眾免於重症、住院或死亡，從而保護自己和家人的健康。宋正輝說，不管有無合法身份、有無健康保險，孕婦或哺乳期婦女皆可打疫苗。

疫苗 變種病毒 新冠肺炎

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