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莫德納：民眾可能需要在冬季前打第三劑加強針

洛杉磯訊
莫德納藥廠5日發表聲明表示，打完兩劑疫苗的民眾，在冬季之前可能需要加打第三劑加強針。（本報檔案照）
莫德納藥廠5日發表聲明表示，打完兩劑疫苗的民眾，在冬季之前可能需要加打第三劑加強針。（本報檔案照）

莫德納藥廠5日發表聲明表示，打完兩劑疫苗的民眾，在冬季之前可能需要加打第三劑加強針。該藥廠也計畫研究出一年一針的新冠疫苗。

莫德納藥廠強調，根據初步的臨床實驗證明，再打一針加強針的民眾，體內產生的抗體，對於抵抗新冠現有的各種病毒都非常有效，包括Delta變種病毒。非藥物干預（NPI）、Delta變種病毒及室內開放等因素，終將逐漸增加突破感染的人數，因此，該藥廠認為民眾有施打加強針的必要。

根據NBC報導，現在雖然突破感染者越來越多，但未接種疫苗者染上Delta變種病毒的風險，超過突破感染者八倍多；未接種疫苗者染疫死亡的風險，也比突破感染者多25倍。

國家過敏和傳染病研究院 (NIAID) 院長佛奇 (Anthony Fauci) ，5日也提到施打加強針的必要性。尤其是免疫力系統、體弱多病的族群，體內抗體較少，非常急需再打一針。美國將會盡快讓這些族群再打一針。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）最新數據顯示，目前有636萬名美國人接種莫德納疫苗。如今全美新冠感染病例一天超過12萬例，數量是一個月前的六倍。Delta變種病毒成為目前全美傳播率最多的新冠病毒，為避免病毒在社區傳播，CDC再次建議大眾，不管有沒有打疫苗，在室內場合最好還是戴上口罩，以保護自己或他人避免染疫。

疫苗 變種病毒 莫德納

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