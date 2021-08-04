我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「21世紀中國史學泰斗」余英時辭世 享耆壽91歲

「花鼓歌」亞裔元老演員 吳錦華突破性染疫去世

南加河濱縣Delta肆虐 新建綜合高中如期開放

記者啟鉻／綜合報導
新校職員歡迎新同學。（學校臉書）
新校職員歡迎新同學。（學校臉書）

南加內陸河濱縣新冠肺炎Delta變種病毒正快速傳播，感染者及死亡數量激增。縣府在積極鼓勵居民接種疫苗同時，也要維持學區正常運營。4日晨，該縣最新一所綜合性高中如期開放。學區代表說，假如Delta變種病毒致疫情持續發展，或再次影響學校在2021-22學年關閉，學區已經做好了準備。目前河濱縣規定12歲至17歲居民盡快預約施打輝瑞疫苗。

河濱縣目前疫苗接種情況統計，截至8月初，完全接種疫苗居民逾105萬6000人，部分接種疫苗者17萬1300餘人，總計至少接種一劑疫苗的居民有122萬8900多人。該縣鼓勵12歲至17歲居民，盡快登記施打輝瑞疫苗。而且隨著Delta變種病毒感染持續，當地原本對接種疫苗不積極的居民也趕緊施打。

在疫情嚴峻形勢下，當地派里斯聯合高中學學區新建的Liberty高中完成開放。總投資1億7800萬元，初期有千餘名學生，預計到2023-24學年可以增加到2800名學生，以及在2024年可以舉辦第一屆畢業典禮。由於這所高中是在新冠肺炎疫情發生時及其困難情況下建成的，因此大家格外珍惜。

學區對於疫情發展已經有所準備，即使學校因疫情再次關閉，學生恢復線上學習，也不會影響學校教學質量。

疫苗 疫情 學區

上一則

歐盟預購諾瓦瓦克斯新冠疫苗 最多將採購2億劑

延伸閱讀

外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗

外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗
矽谷聖縣疫苗完全接種率近8成 議員呼籲加緊施打

矽谷聖縣疫苗完全接種率近8成 議員呼籲加緊施打
洛市醞釀有疫苗證明才准進室內公共場所

洛市醞釀有疫苗證明才准進室內公共場所
日本專家推估 Delta變種病毒恐占首都圈新病例9成

日本專家推估 Delta變種病毒恐占首都圈新病例9成
全球新冠染疫數破2億大關 Delta病毒蔓延

全球新冠染疫數破2億大關 Delta病毒蔓延
譚德塞籲富國暫停第3劑 讓全球更多人口獲得疫苗

譚德塞籲富國暫停第3劑 讓全球更多人口獲得疫苗

熱門新聞

南加三家華人連環染疫，自稱是來美國後最黑暗日子。（unsplash.com）

3華人家庭近十人連環染疫 「來美後最黑暗的日子」

2021-08-03 21:17
南加12華人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

南加12友人聚餐集體感染Delta病毒

2021-08-03 18:36
接種疫苗群體99.92%未被感染。（洛杉磯縣衛生局）

接種疫苗群體99.92%未感染

2021-07-31 16:40
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-08-04 02:30
在一個悼念逝者的聚會上，19名親戚感染新冠，多數打過疫苗。（Pexels）

家族19人聚會 打疫苗仍染疫

2021-07-29 20:56
舊金山衛生主管機關及當地主要醫療院所共同決定，為了順應民眾的特殊需求，將為已經施打只須接種一劑嬌生集團(Johnson & Johnson)新冠疫苗的民眾，提供一劑輝瑞或莫德納疫苗，做為補充針。圖為輝瑞（左）、莫德納疫苗。（路透）

已施打嬌生疫苗民眾 舊金山醫院提供補充針

2021-08-04 10:45

超人氣

更多 >
大義滅親後慌了？吳亦凡媽媽跪求都美竹「當兒媳婦」

大義滅親後慌了？吳亦凡媽媽跪求都美竹「當兒媳婦」
1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美25金居次 台維持2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美25金居次 台維持2金
MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨
邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁
加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒