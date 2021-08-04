南加河濱縣Delta肆虐 新建綜合高中如期開放

新校職員歡迎新同學。（學校臉書）

南加內陸河濱縣新冠肺炎Delta變種病毒正快速傳播，感染者及死亡數量激增。縣府在積極鼓勵居民接種疫苗 同時，也要維持學區 正常運營。4日晨，該縣最新一所綜合性高中如期開放。學區代表說，假如Delta變種病毒致疫情 持續發展，或再次影響學校在2021-22學年關閉，學區已經做好了準備。目前河濱縣規定12歲至17歲居民盡快預約施打輝瑞疫苗。

河濱縣目前疫苗接種情況統計，截至8月初，完全接種疫苗居民逾105萬6000人，部分接種疫苗者17萬1300餘人，總計至少接種一劑疫苗的居民有122萬8900多人。該縣鼓勵12歲至17歲居民，盡快登記施打輝瑞疫苗。而且隨著Delta變種病毒感染持續，當地原本對接種疫苗不積極的居民也趕緊施打。

在疫情嚴峻形勢下，當地派里斯聯合高中學學區新建的Liberty高中完成開放。總投資1億7800萬元，初期有千餘名學生，預計到2023-24學年可以增加到2800名學生，以及在2024年可以舉辦第一屆畢業典禮。由於這所高中是在新冠肺炎疫情發生時及其困難情況下建成的，因此大家格外珍惜。

學區對於疫情發展已經有所準備，即使學校因疫情再次關閉，學生恢復線上學習，也不會影響學校教學質量。