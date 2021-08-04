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已施打嬌生疫苗民眾 舊金山醫院提供補充針

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已施打嬌生疫苗民眾 舊金山醫院提供補充針

記者顏伶如／綜合報導
舊金山衛生主管機關及當地主要醫療院所共同決定，為了順應民眾的特殊需求，將為已經施打只須接種一劑嬌生集團(Johnson & Johnson)新冠疫苗的民眾，提供一劑輝瑞或莫德納疫苗，做為補充針。圖為輝瑞（左）、莫德納疫苗。（路透）
舊金山衛生主管機關及當地主要醫療院所共同決定，為了順應民眾的特殊需求，將為已經施打只須接種一劑嬌生集團(Johnson & Johnson)新冠疫苗的民眾，提供一劑輝瑞或莫德納疫苗，做為補充針。圖為輝瑞（左）、莫德納疫苗。（路透）

變種病毒傳染持續擴散之際，舊金山衛生主管機關及當地主要醫療院所共同決定，為了順應民眾的特殊需求，將為已經施打只須接種一劑嬌生集團(Johnson & Johnson)新冠疫苗的民眾，提供一劑輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，做為補充針(supplemental)。衛生官員強調，補充針並非接種兩劑新冠疫苗之後再打第三劑的補強針。

福斯新聞網(Fox News)報導，由於已經施打嬌生疫苗的民眾在與個人醫師商討之後提出特殊請求(special requests)，希望接種一劑採用信使RNA(mRNA)技術研發疫苗做為補充，舊金山衛生局、查克柏格舊金山總醫院(Zuckerberg San Francisco General Hospital)現正積極配合。

舊金山衛生局在聲明中表示，持續遵循美國疾病管制暨預防中心(CDC)指南，「目前並不建議民眾施打補強針(booster shot)」。

聲明中指出：「我們會持續檢視任何最新數據，若有需要將調整我們的行動綱領。」

舊金山衛生局強調，為接種嬌生疫苗民眾提供補充針，並不代表防疫政策出現改變。

根據日前媒體報導，員工總數超過7000人的查克柏格舊金山總醫院，截至2日為止累計已出現55名員工確診新冠病毒，染疫員工當中高達八成都已完成接種新冠疫苗(fully vaccinated)。

查克柏格舊金山總醫院發言人對福斯新聞網表示，確診員工當中並沒有任何人因此住院。

今年7月間，疾管中心與美國食品及藥物管理局(FDA)雙雙表示，已完成接種的民眾目前並不需要再追加疫苗。

疫苗 舊金山 嬌生

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