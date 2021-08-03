南加三華人家庭連環染疫 來美後最黑暗日子

南加三家華人連環染疫，自稱是來美國後最黑暗日子。（unsplash.com）

亞凱迪亞市（Arcadia）居民吳小姐，近日回憶自己感染新冠的經歷，包括她在內的三個華人 家庭連環染疫近10人中招，稱那段時光是來美國後最黑暗的日子。

「我的症狀比較嚴重，治療了幾個月才痊癒。這是我來美國後最黑暗的一段日子，病痛、恐懼、迷茫折磨得我不成人形。」吳小姐回憶，她是在去年12月下旬染疫，那時正是洛杉磯疫情 最嚴重的時期。

「我連續發燒十多天，每天靠吃退燒藥活下來。當時洛杉磯醫院人滿為患，根本不可能住院。我害怕傳染給孩子，也害怕自己病重了被醫院拉走，孩子們怎麼辦？」吳小姐有兩個兒子，一個3歲，一個8歲，當時丈夫在中國，只有她一人照顧兩個孩子。

相互照顧 兩個家庭傳染病毒

感染前，吳小姐的小兒子小寶一直在幼兒園上課。有一天，學校通知說，小寶所在的幼兒園有個別孩子感染。吳小姐當下決定，接孩子回家不再去學校。「我和另外一名家長Tommy，決定兩個家庭一起照顧孩子，讓孩子有個伴。」

但沒過幾天，Tommy就說自己渾身酸痛，「我們還笑話他偷懶不想看孩子，當時誰也沒在意，因為我們幾乎都沒有出門，買菜都是全副武裝進超市，覺得沒有感染的機會。」可Tommy的症狀越來越嚴重，吳小姐說，「冬至那天，Tommy去做核酸測試，報告出來是陽性，我們都嚇傻了。」

第二天，Tommy一家四口全都去做核酸測試，結果夫妻倆加上一歲多的女兒都是陽性，只有前幾日剛從幼兒園接回來的兒子沒事。

緊接著，吳小姐也開始覺得喉嚨不舒服，新冠症狀陸續出現， 「我的兩個孩子開始都沒事，我就把自己隔離在房間裡，盡量減少接觸，但小寶需要我照顧，我就戴口罩給他餵飯、洗漱，每天家裡堅持消毒大掃除。 」

但不幸的是，大寶也發燒、混身酸痛，吳小姐給孩子吃小兒退燒藥，所幸幾天後，大寶的症狀很快消失。 「我們兩個家庭，只有兩個從幼兒園接回來的孩子沒事。可能是因為他們一直在幼兒園，已經感染過了，因此抵抗力和免疫力都比我們強。 」

此後吳小姐連續發燒11天，當時洛杉磯疫情嚴重，醫院人滿為患，她只能每天在家測體溫、血氧，20多天後，症狀逐漸減輕，但後期又失去味覺、嗅覺，「我吃什麼都沒有味道，味覺嗅覺幾個月後才恢復。」

朋友探病 第三個華人家庭淪陷

吳小姐感染新冠期間，曾有朋友前來探望，不想這個朋友也被傳染，並將病毒帶回家傳染給父母。吳小姐說：「我這個朋友最初還不相信疫情真實存在，但他的症狀更嚴重，連續發燒10多天，20多天後再去檢測仍然是陽性，但他的父母不到一周就基本恢復。 」

三個華人家庭連環染疫，吳小姐甚至不敢告訴國內的家人朋友，怕他們擔心，「當時只有孩子的爸爸知道我們感染了，但他也無能為力，只能每天微信安慰，我就這樣一個人帶著兩個孩子扛過來了。」

大病痊癒後，吳小姐分享自己的經歷告訴大家，這是一場集體的戰鬥，要勇敢面對。生病了就要看醫生，該隔離就隔離，一定要做好防護，「雖然曾經感染過，但之後我還是接種了疫苗，畢竟抗體也會消失，疫苗和防護都不能鬆懈，大家不必過於害怕，但是一定要提高警惕，不能輕視病毒。」