接種疫苗群體99.92%未感染

接種疫苗群體99.92%未被感染。（洛杉磯縣衛生局）

政府想方設法鼓勵尚未接種疫苗 的民眾儘快接種疫苗。聯邦疾病預防與控制中心（CDC ）周末公佈數據表示，在目前感染人群中，突破性感染人數比例低於已接種疫苗總人數的0.1%，99.923%完全接種疫苗的人群未被感染。

統計到本周末，全國完全接種疫苗的總人數大約為1億6400萬，突破性感染比例為0.077%，也就是說1萬個已完全種植疫苗的人中，有77人受到病毒突破性感染，99.923%的接種疫苗者平安。而在遭到突破性感染的人群中，情況嚴重到需要住院觀察和治療為0.004%，99.996%的突破性者症狀中等至輕微，無需特別治療。在突破性住院人群中，死亡率為0.001%，顯示了疫苗接種在預防感染以及突破性感染的重要性。

CDC周末公佈的全國新冠疫苗注射最新數據顯示，目前加州 的疫苗完全注射率為其總人口的51.5%，排全國第20位。目前全國完全接種率超過50%的州共有22個，接種率超過60%的有五各州，40%以下的11州。

統計到本周末，全加州共消耗4500萬劑疫苗，2080萬人完全接種，在52.7%的民眾完全接種。加州的接種率略高於全國接種率，目前全國完全接種率為50%，即1億6400萬人完全接種了疫苗。全美的完全疫苗接種率為全球平均的四倍。

但是，全國疫苗接種的瓶頸仍未突破，過去兩周增加不到300萬，加州在過去兩周只增加了45萬。目前全國尚無任何一州的疫苗接種率達到70%。接種率達到或超過60%的州只有五個，接種率50%以上的州包括加州共有20個。