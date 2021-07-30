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CDC警告：Delta傳染力堪比水痘 這場戰爭已轉變

洛縣突破感染者增加 但住院率低

洛杉磯訊
洛縣衛生局局長費若鼓勵未接種者打疫苗，因為即便打了疫苗仍染疫，疫苗可預防症狀變嚴重。（本報檔案照）
洛縣衛生局局長費若鼓勵未接種者打疫苗，因為即便打了疫苗仍染疫，疫苗可預防症狀變嚴重。（本報檔案照）

根據洛縣衛生局數據，洛縣16歲以上完成疫苗接種後仍染疫的民眾，今年6月佔確診人數的20%，然而同月的住院率卻只有8%。根據洛杉磯時報，這波Delta變種病毒所引發的疫情結果，與去年引爆的疫情結果不太一樣。不同的疫情結果變相證明，民眾接種疫苗有效用，突破感染者住院及重症機率相對低。

洛縣衛生局局長費若這周指出，洛縣突破感染者持續在增加，7月佔總確診人數26%，但住院人數仍維持低點。「突破感染者雖增加，但多數不需要住院，大多症狀像是重感冒」。令她較為擔心的是未接種疫苗者的染疫機率，按照現況來看，突破感染者高出三倍。未接種染疫後的症狀也相對嚴重，可能需要住院治療。

再者，去年疫情爆發主因在較為貧困的地區、住家較為密集的地區，多數因家中有人是必要工作行業的人士。去年重災區在東洛杉磯、東北聖費南度谷（San Fernando Valley）、及南洛杉磯一帶。這次的疫情狀況有些不同，重災區主要在洛市中心、西好萊塢、比佛利山莊、好萊塢山等人群聚集較多的地區。費若說，這次疫情爆發原因，主要來自於成人聚集相互傳染。少部分遊民區、酒吧及餐廳區也爆發出疫情。

根據衛生局數據統計，洛縣今年4月1日至6月30日期間，因染疫死亡的504人當中，有96%都是未接種疫苗、或者是尚未打完疫苗的居民。費若表示，衛生局目前正在暸解死者死因，是否與免疫力功能降低有關。根據現況看來，政府官員們相信，打了疫苗仍染疫的現象已不再稀奇。

有些人擔心不同廠牌的疫苗，對抗新冠的保護作用有所不同，並認為打了保護作用較低的廠牌疫苗，較有可能染疫。不過這項說法被費若否決。她表示，不管是嬌生、輝瑞、還是莫德納，這三家廠牌的疫苗，對於預防民眾傳染或病情加重來說都相當有效，沒有哪個品牌比較好之說

疫苗 疫情 洛縣

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