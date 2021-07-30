疫苗打敗病毒在望 強制接種必要

戴維斯加大醫學中心臨床科學教授范大立（Dali Fan）認為美國可能會爆發第五波疫情，引發是否要打加強針的疑問。（zoom截圖）

當新冠病毒感染因Delta變種迅速蔓延之際，多名醫學專家30日針對接種疫苗 的主要問題發表意見，分析疫苗對已接種及尚未接種疫苗人群的效果，什麼人群需要接種加強効力的疫苗，以及如何在下一個病毒變異之前儘速提高疫苗接種率，同時呼籲不要將沒有接種疫苗的人群妖魔化。

這次會議的主題是「﻿﻿﻿疫苗打敗病毒了嗎？」，舊金山加大艾滋病毒和傳染病專家Monica Gandhi表示，她提議設立疫苗護照，這個很重要。如果沒有疫苗護照，就不允許進餐廳，或者室內場所必須接種才能進入。同時她提倡強制接種，雖然這麼做違背了自由，但是這屬於公共衛生事件。在1905年美國 最高法院曾表示，疫苗是可以強制的，因為當時美國有30%拒絕接種疫苗，最後法院判定為了應對公共衛生危機，可強制疫苗接種。現在加州的政府和醫療機構的雇主已要求僱員接種才能工作，聯邦相關部門也在要求人們必須接種。

她說，過去兩週，一些拒絕接種疫苗的人們已開始轉變，慢慢在接受疫苗。同時她也建議建議拜登政府積極打擊社交網路上那些關於疫苗的陰謀論和假消息。

兒科急診醫學醫師Tiffani Jenae Johnson正在探索醫療保健不公平的根本原因，她表示，有些人不接種疫苗是有現實原因的，要因人而異。確保那些接種疫苗的人能夠獲得資金補償，因為打疫苗及副作用康復都需要時間 。同時建立信任很重要，一些少數族裔對醫療體系缺乏信任，要關注少數族裔的需求。不要妖魔化那些未接種疫苗的人，這樣雙方會失去對話的空間。畢竟連醫療體系的疫苗接種率也不高，醫護人員都不接種疫苗又如何讓平民相信？處理疫苗的事宜，需要同理心、尊重及信賴。

戴維斯加大醫學中心臨床科學教授范大立（Dali Fan）認為，美國可能會爆發第五波疫情 ，這就引發是否要打加強針的疑問。他表示，FDA還沒有證據表明完全接種疫苗的美國人需要再打加強針，目前數據顯示疫苗對疫情防護的有效性足夠高，疫情氾濫的主要原因涉及社會政策、人們行為和12歲以下人群接種不夠等因素。雖然輝瑞和莫德納都研發了加強針， 但不是每個人都需要打加強針，只有醫護、嬰幼兒和免疫力低的人才需要打加強針。