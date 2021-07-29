打完疫苗仍染疫 可能出現異常久的新冠症狀

有小部分「突破感染者」可能出現異常久的新冠症狀。（本報檔案照）

打完疫苗 仍染疫的例子越來越多，多位衛生官員呼籲大眾，打了疫苗仍得注重防疫 。因為有研究報告顯示，有一部分打疫苗仍染疫者，可能會出現異常久的新冠症狀。

這項研究報告刊載在7月28日的「新英格蘭醫學期刊」（The New England Journal of Medicine）。研究對象為以色列Sheba醫療中心1497名已接種疫苗的醫護人員，其中有39名醫護人員打了疫苗仍染疫。研究發現，在這39名醫護人員中，有七名（約19%）醫護人員的新冠症狀維持至少六周，症狀包括頭痛、肌肉痠痛、失去味覺、疲勞等，並有少部分人感覺到嚴重疲勞。

主導這項研究的Sheba醫療中心感染預防疾病控制部門主任Gili Regev-Yochay表示，「這項研究結果令人不安」。即便打了疫苗仍染疫者出現的症狀相對輕微，但症狀若維持異常之久，這對病患來說仍是折磨。

不過他提到，這項研究還需與其他追蹤更久的研究項目確認結果，也很有可能只是虛驚一場。多位專家強調，接種疫苗對抵抗新冠病毒仍非常有效用，尤其能預防染疫者病發為重症。但也有些研究員認為，這項研究結果需要再深入調查。

分子醫學教授Eric Topol指出，照理來說，只要人體被注射新冠疫苗，即便得到新冠肺炎，身體仍有足夠的抗體，對付這些病毒，預防人體出現異常久的新冠症狀。不過該項研究說明了，有小部分「突破感染者」很可能出現異常久的新冠症狀。

耶魯大學 的疫苗專家Saad Omer坦言，「原先我們以為，新冠疫苗像是個堅固的保護盾牌，然而現況告訴我們，疫苗確實是盾牌，但卻不是牢不可破」。有專家表示，這項研究結果是在提醒已接種疫苗的人們，出門在外仍得注意防疫，在室內最好戴上口罩，遠離高風險染疫區。