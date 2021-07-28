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加州官方建議民眾不論是否接種 室內一律戴口罩

洛杉磯訊
加州公共健康衛生局官員建議民眾不論是否接種疫苗，都在室內的公共場合佩戴口罩。（記者王若然／攝影）
加州公共健康衛生局官員建議民眾不論是否接種疫苗，都在室內的公共場合佩戴口罩。（記者王若然／攝影）

加州公共健康衛生局官員28日發布口罩建議新規定，與聯邦疾病防治中心（CDC）一致，建議民眾不論是否接種疫苗，在室內的公共場合都要佩戴口罩。

值得注意的是，該口罩令僅為「建議」，而非「強制」。

加州衛生局局長Tomas J. Aragon表示，「Delta病毒致使住院人數和確診率大幅上升，我們建議民眾在室內公共場合時戴口罩以減緩病毒傳播，同時鼓勵更多民眾打疫苗。」

洛杉磯縣本月初加強了口罩令，要求所有人在室內公共場合戴口罩，無論是否接種疫苗。這一措施也是為了應對由Delta病毒引起的不斷增多的病例。

在南加州其他縣，只有未打疫苗的民眾才要求在室內戴口罩。而室內未戴口罩的民眾則被認為是「自證」打了疫苗。

聯邦疾病防治中心27日更改了口罩令，建議「高」（High）或「大量」（Substantial）新冠病毒傳播水平的地區，公共場合室內的每個人都戴口罩。達到要求標準的地區包括洛杉磯縣，橙縣，河濱縣，聖地牙哥縣。

但目前為止，除了洛縣是實施強制室內戴口罩令之外，其他南加地區的縣仍只是建議每個人在室內公共場合戴口罩。

根據加州衛生局官員，加州超過90%的民眾都處在「高」（High）或「大量」（Substantial）新冠病毒傳播水平的地區。

口罩 加州 疫苗

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